Dzięki nim łatwiej utrzymać regularność, monitorować postępy i odkrywać, że bieganie może być jednocześnie zabawą, wyzwaniem i źródłem satysfakcji. To oczywiście aplikacje biegowe. Którą wybierzesz? To zależy od Twoich potrzeb: indywidualny plan, motywacja społeczności czy po prostu dokładne śledzenie biegu. Poniżej znajdziesz przegląd najlepszych aplikacji do biegania, które pomogą Ci czerpać radość z treningów i maksymalnie je wykorzystać.

Poniżej przedstawiamy najlepsze aplikacje do biegania — idealne, by cieszyć się biegiem i jednocześnie poprawiać formę

Wings for Life World Run - jedyna taka aplikacja, która łączy szczytny cel, biegaczy z całego świata i dobrą zabawę

Wings for Life World Run to wyjątkowy bieg, w którym biegacze z całego świata startują w tym samym czasie dla szczytnego cel – 100 % opłat startowych i darowizn przekazywane jest na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Aby każdy mógł wziąć w nim udział, na długo przed pandemią powstała opcja App Runu, pozwalająca na start w dowolnym miejscu. Dzięki aplikacji w dniu dorocznego biegu, możesz startować indywidualnie, w gronie przyjaciół, całego miasta lub swojej drużyny, tworząc lokalną, globalną przygodę! Towarzyszy Ci unikalny, interaktywny audio experience - charakterystyczny dla Wings for Life World Run, w ostatniej edycji w polskiej wersji wystąpili Bartłomiej Topa i Adam Małysz jako kierowca Samochodu Pościgowego. Na co dzień apka rejestruje Twoje treningi i umożliwia symulację ucieczki przed "metą" z opcją skrócenia czasu, po którym startuje "łapacz" i głosem trenera. Apka to także możliwość umawiania się na treningi grupowe, a w tym roku przeniesiono do niej wszystko co związane z drużynami.

Ważny link: pobierz aplikację i zapisz się na Wings for Life World Run - trenuj, a następnie pobiegnij dla tych, którzy nie mogą tam gdzie chcesz, lub w jednej z wielu lokalizacji (w Polsce już ponad 20)

Strava - łączy społeczność i trening

Jeśli chcesz mieć wokół siebie ludzi, którzy będą Cię motywować do biegania, pobierz Stravę – aplikację, która pozwala śledzić aktywnych znajomych (nie tylko biegaczy!) i organizować grupowe wyzwania, np. najszybsze 5 km czy największy miesięczny dystans. Nie lubisz challenge'ów - takich jak ten z okazji wypuszczenia na rynek puszki Red Bulla z Andrzejem Bargielem? To nie problem – Strava oferuje wszystkie standardowe funkcje śledzenia biegu: tempo, przebyty dystans, cotygodniowy kilometraż oraz bardziej zaawansowane analizy wyników (różne w wersji darmowej i płatnej).

Potrzebujesz motywacji do treningu? Red Bull doda Ci skrzyyydeł również w Twojej treningowej apce! Dołącz do klubu Red Bull Polska na Stravie, który zrzesza tysiące aktywnych członków - znajdziesz go tutaj. Klub motywuje do regularnej aktywności fizycznej poprzez wzajemne śledzenie treningów, informowanie o nowych wyzwaniach oraz inspirację od sportowców i innych członków klubu, o których często tam piszemy. Członkowie mogą korzystać z porad treningowych, treści motywacyjnych i brać udział w wyzwaniach sportowych, stworzonych wspólnie między innymi z Andrzejem Bargielem, który zjechał na nartach ze szczytu Mount Everestu bez wspomagania dodatkowym tlenem.

Stravę pobierzesz w swoim sklepie z aplikacjami

Aplikacje od marek sportowych

Niektóre marki sportowe tworzą aplikacje, które łączą śledzenie treningów z motywacją, coachingiem i wsparciem społeczności. Dzięki nim możesz biegać razem z innymi, brać udział we wspólnych treningach biegowych, czy siłowych organizowanych przez marki i korzystać z porad ekspertów oraz wirtualnych trenerów — wszystko w jednym miejscu, by każdy krok był mocniejszy i bardziej efektywny.

Garmin Connect

To chyba najpopularniejsza z aplikacji stworzonych dla użytkowników sportowych wearables konkretnej marki je produkującej. To, co ją wyróżnia - oprócz czytelnej prezentacji maksymalnej liczby danych treningowych, jaką można uzyskać ze swojego Garmina - to funkcje społecznościowe, z których korzysta wiele osób. Są też plany treningowe i odznaki... Niektórzy szaleją na ich punkcie.

Sprawdź aplikację: https://connect.garmin.com/ (można dodawać trening ręcznie, ale żeby monitorować aktywności potrzebne jest urządzenie Garmin)

• adidas Running

Aplikacja pozwala monitorować nie tylko bieganie, ale też jazdę na rowerze, spacery i wiele innych aktywności. Użytkownicy mogą łatwo śledzić swoje postępy w czasie, rejestrując minuty treningu, przebyty dystans czy spalone kalorie. Dzięki aplikacji można tworzyć i realizować spersonalizowane plany treningowe, obserwować innych sportowców, dołączać do klubów oraz brać udział w wyzwaniach i wirtualnych wyścigach. To idealne narzędzie zarówno dla osób, które chcą poprawić wyniki, jak i dla tych, którzy szukają motywacji w aktywnej społeczności.

• Nike Run Club

Aplikacja została stworzona specjalnie dla biegaczy i oferuje znacznie więcej niż standardowe śledzenie treningu. Wśród jej funkcji znajdziesz motywujące gratulacje po zakończonym biegu od czołowych sportowców, możliwość udostępniania zdjęć z trasy z nałożonymi statystykami biegu oraz przez najlepszych trenerów treningi audio Nike, które wspierają Cię w czasie biegu. Dodatkowo treningi audio można zsynchronizować z ulubionymi aplikacjami muzycznymi, dzięki czemu wskazówki trenera płynnie współgrają z playlistą.

Twoja biegowa aplikacja, czyli trener, motywacja i społeczność w jednym

Najlepsze aplikacje biegowe oferują znacznie więcej niż tylko liczenie przebytych kilometrów. Dzięki nim możesz korzystać z wirtualnego trenera, biec w globalnych i lokalnych wydarzeniach charytatywnych (jak Wings for Life World Run ), a także uczestniczyć w społecznościach takich jak Red Bull Polska na Stravie. Wybór aplikacji zależy od tego, co jest dla Ciebie najważniejsze — motywacja, cele sportowe czy udział w społeczności biegowej.