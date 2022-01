5 gier które powinien znać każdy fan bijatyk

"Round one - fight", rozbrzmiewa w głowie każdego gracza mortala, na samą myśl o tym tytule. Mortal Kombat to makabryczne ataki z podglądem x-ray i chwilami absurdalne fatality, ale mimo to kolejne pokolenia z zamiłowaniem ją ogrywają. Rozbudowana fabuła ciągnie się przez wszystkie serie, a gra zapewnia nam wybór wielu postaci i technik walki, dzięki którym każdy znajdzie dla siebie idealny sposób na rywalizację z innymi graczami, również online.

Co ciekawe w DLC do Tekkena 7 pojawiła się postać z Polski - Lidia Sobieska

