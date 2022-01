Filip ”NEO" Kubski vs Dignitas 18.09.2016 @DreamHack ZOWIE Open Bucharest 2016

Virtus.pro spotkało się z Dignitas w półfinale DreamHack ZOWIE Open Bucharest 2016. Oba zespoły zwyciężyły na mapach swoich przeciwników, więc o wygranej miał zadecydować overpass. Polski skład wypracował dwie rundy meczowe, przy czym pierwszą z nich rywale rozgrywali na znacznie słabszym wyposażeniu z powodu niskich finansów. Duńczycy zaskoczyli jednak taktyką i Filip ”NEO” Kubski pozostał sam na pięciu rywali. Na jego szczęście miał w posiadaniu bombę, którą udało się podłożyć i obronić, zapewniając tym samym zwycięstwo swojej drużynie. Rosyjska organizacja w decydującym starciu o tytuł pokonała Cloud9 2:0, a "NEO” otrzymał statuetkę MVP wydarzenia.

- W trakcie samej akcji tak naprawdę nie ma żadnych innych myśli, niż kalkulacja na temat zaistniałej sytuacji. Myślenia, jak ją najlepiej rozwiązać. Natomiast po wszystkim bywa różnie. Akurat po clutchu z Dignitas nastąpił koniec meczu, awansowaliśmy do finału, więc wówczas wybuchła totalna euforia - opisywał tamtą sytuację sam "NEO". Cały wywiad z legendą polskiego CS'a o tym, jak wygrywać clutche przeczytać można TUTAJ .

Andreas ”Xyp9x” Hojsleth vs. fnatic 1.03.2017 @IEM Katowice 2017

Po trzech kolejkach grupy A IEM Katowice 2017 FaZe prowadziło w tabeli z kompletem zwycięstw. Za ich plecami znajdowały się natomiast drużyny Astralis, fnatic oraz Immortals, które miały na swoim na koncie po dwie wygrane. Z uwagi na awans do dalszej rundy tylko najlepszej trójki kluczowym spotkaniem było starcie dwóch pierwszych zespołów. Fnatic otrzymało dwie rundy na zakończenie meczu i miało okazję zrobić to bardzo szybko, bowiem Andreas ”Xyp9x” Hojsleth pozostał sam na trio przeciwników. Duńczyk, mimo trudnej sytuacji, poradził sobie z rywalami, a następnie jego zespół doprowadził do dogrywki, w której przechylił szalę na swoją korzyść zapewniając sobie występ w kolejnej fazie turnieju. ”Xyp9x” i spółka ostatecznie okazali się najlepsi w wydarzeniu rozgrywanym w Polsce, a bohater decydującego starcia w fazie grupowej otrzymał wyróżnienie za swój występ.

Nikola ”NiKo” Kovac vs. MOUZ 26.01.2018 @ELEAGUE Major 2018

FaZe wygrało trzy spotkania z rzędu i zapewniło sobie awans do ćwierćfinału ELEAGUE Major 2018 z drugiego miejsca. W nim spotkali się z MOUZ, które do kolejnej rundy trafiło po decydującej batalii z Space Soldiers. Z punktem meczowym ostatnią rundę rozgrywała niemiecka organizacja i miała okazję na wygraną, bowiem osamotniony na dwóch rywali pozostał Nikola ”NiKo” Kovac. Bośniak poradził sobie jednak z przeciwnikami, strzelając się z ostatnim w ogniu. Miał dużo szczęścia, ponieważ na jego koncie pozostało 16 punktów życia po ostatnim, najważniejszym zabójstwie. Dogrywka pozwoliła jego drużynie na zamknięcie meczu w dwóch mapach. Europejski skład przegrał dopiero w finale po emocjonującym boju z Cloud9.

Robin ”flusha” Ronnquist vs. FaZe 4.03.2018 @IEM Katowice 2018

W finale IEM Katowice fnatic spotkało się z FaZe. Pojedynek był bardzo wyrównany i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była decydująca mapa. Punkt meczowy przed ostatnią rundą spotkania otrzymała europejska formacja, która miała okazję do zakończenia rywalizacji, ponieważ sam na dwójkę rywali pozostał Robin ”flusha” Ronnquist. Szwedzki gracz, który miał już na koncie trzy zabójstwa zachował zimną krew i dołożył kolejne dwa dzięki czemu skompletował ace’a oraz przedłużył swojej drużynie szansę na końcowy triumf. W dogrywce lepiej spisała się formacja ze Szwecji, która po thrillerze uporała się z najlepszym w tamtym czasie zespołem na świecie. Nagroda MVP turnieju powędrowała w ręce głównego autora końcowego sukcesu.

- Wiedziałem, że cokolwiek zrobię, wciąż mam duże szanse na zabicie kogoś lub wygranie rundy - skomentował swój występ w finale ”flusha” dla portalu HLTV.

Russel ”Twistzz” Van Dulken vs. G2 Esports 23.06.2019 @ESL Pro League Season 9 Finals

Liquid zmierzyło się w finale ESL Pro League Season 9 Finals z G2 Esports . Amerykańska organizacja przystępowała do czwartej, wybranej tym razem przez siebie, mapy z przewagą zwycięstwa na wyborze przeciwnika. Nie oznaczało to jednak łatwej przeprawy, bowiem francuski skład potrzebował wygranej, aby przedłużyć szansę na tytuł. To właśnie Richard ”shox” Papillon i spółka mieli okazję do zamknięcia de_inferno, bowiem on i jego dwójka kolegów pozostali na placu boju, a w drużynie przeciwnej utrzymał się przy życiu jedynie Russel ”Twistzz” Van Dulken. Kanadyjczyk zaskoczył jednak swoich rywali agresywnością, co przyniosło oczekiwany skutek. Jego zespół ostatecznie okazał się lepszy w dogrywce i odniósł końcowy triumf.

Nick ”nitr0” Cannella vs. Natus Vincere 2.07.2019 @ESL One Cologne 2019

W półfinale ESL One Cologne 2019 Natus Vincere rywalizowało z Liquid. Podczas pierwszej mapy ukraińska organizacja wypracowała sobie cztery rundy na zamknięcie swojego wyboru i mogła tego dokonać od razu, bowiem sam na trójkę rywali pozostał Nick ”nitr0” Cannella. Najjaśniejsza postać Na’Vi – Aleksandr ”s1mple” Kostyliev chciał jednak nieco zabawić się z przeciwnikiem. Z uwagi na dogodną pozycję spróbował zabić go nożem, jednak nie trafił w plecy i przez to w porę interweniował Amerykanin. Ten następnie uporał się z dwójką przeciwników i przedłużył szansę na utarcie nosa przeciwnej drużynie. Formacja z Ameryki doprowadziła do dogrywki, w której okazała się lepsza, a podczas decydującego starcia na de_mirage zapewniła sobie awans do finału, w którym pokonane zostało Vitality, dzięki czemu ”nitr0” i spółka mogli świętować zdobycie tytułu.

Rene ”TeSeS” Madsen vs. G2 Esports 29.08.2020 @ESL One Cologne 2020 Europe

Przeciwnikiem Heroic podczas półfinału ESL One Cologne 2020 Europe było G2 Esports. Hiszpańska organizacja w dogrywce miała trzy okazje na zamknięcie swojego wyboru i mogła dokonać tego już za pierwszym razem. Rene ”TeSeS” Madsen pozostał ostatecznie osamotniony na dwójkę przeciwników, których udało mu się zabić zgarniając w całej rundzie cztery fragi. Duńczycy obronili kolejne szansę na zakończenie mapy i ostatecznie udało im się wyrwać ją rywalom. Końcowy triumf odnieśli po potyczce na de_mirage, decydującej o awansie do finału. W nim drużyna z Danii pokonała Vitality i sięgnęła po trofeum.

Casper ”cadiaN” Moller vs. Gambit 11.04.2021 @ESL Pro League Season 13

Podczas finału ESL Pro League Season 13 Heroic zmierzyło się z Gambit. Oba zespoły wygrywały na wybranych przez siebie mapach, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była decydująca. Duńczycy zmiażdżyli rywali na de_mirage po stronie broniącej wygrywając 13:2 i po zmianie stron musieli dopełnić formalności. Rosyjska organizacja rozpędzała się z każdą kolejną wygraną rundą jednak tylko do czasu. Casper ”cadiaN” Moller został sam przeciwko czterem przeciwnikom posiadając w rękach jedynie pistolet - P250, nawet bez kevlaru. Był skazywany na porażkę, ale Duńczyk najpierw zabił nożem, po czym przejął snajperkę i uporał się z resztą zawodników, zapewniając swojej drużynie tytuł.

- Tak naprawdę nie myślałem o wygranej. To jedno z najbardziej absurdalnych zakończeń w historii Counter-Strike’a - przyznał ”cadiaN” w odpowiedzi na pytanie komentatorów turnieju.

Aleksandr ”s1mple” Kostyliev vs. G2 Esports 20.06.2021 @BLAST Premier Spring Final 2021

Spotkania Natus Vincere z G2 Esports w 2021 roku przynosiły wiele emocji, w których błyszczeć mogły gwiazdy obu drużyn. Podczas finału ostatniej szansy, który rozgrywany był w ramach BLAST Premier Spring Final 2021 swoją moc pokazał Aleksandr ”s1mple” Kostyliev. Jego zespół prowadził na decydującej mapie 15:13, jednak rywal nie odpuszczał. W przedostatniej rundzie Ukrainiec pozostał sam na placu boju przeciwko czterem przeciwnikom i pokazał pełnie swoich możliwości. Szybko doprowadził do pojedynku jeden na jednego i zdążył podłożyć bombę. Francois ”AMANEK” Delaunay nie chciał nawet podejmować walki strzeleckiej i postanowił rozbrajać pakę. Pomysł był dobry, jednak do końcowego sukcesu zabrakło mu 0,24 setnych sekundy, bowiem w porę zareagował snajper organizacji z Ukrainy kończąc mecz na korzyść swojej ekipy.

Ismail ”refrezh” Ali vs. Liquid 10.09.2021 @ESL Pro League Season 14

Heroic trafiło na Liquid w ćwierćfinale ESL Pro League Season 14. Oba zespoły toczyły wyrównaną batalię, przez co o końcowym sukcesie przesądziła decydująca mapa. Szansę na zakończenie spotkania otrzymała amerykańska organizacja, która rozgrywając świetnie ostatnią rundę była o krok od awansu do półfinału. Taktyka duńskiej formacji została dobrze rozczytana, przez co z ich strony na placu boju pozostał jedynie Ismail ”refrezh” Ali na aż wszystkich przeciwników. Ten jednak nie zamierzał składać broni i bez pośpiechu znajdował pod swoim celownikiem rywali, doprowadzając do sytuacji jeden na jednego. Duńczyk wygrał ostatecznie wojnę nerwów i zapewnił swojej ekipie dogrywkę, którą szybko na swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna z Danii. Po tej bolesnej porażce zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o zmianach w międzynarodowym składzie, które ostatecznie doszły do skutku pod koniec 2021. Druga połowa roku od czasu feralnej klęski była dla Jonathana ”EliGE’a” Jablonowskiego i spółki równią pochyłą, kolejne występy przynosiły gorsze rezeultaty, a PGL Major Stockholm 2021 był gwoździem do trumny.

- Akcja ”refrezh’a” była ogromnym ciosem. Gdyby to stało się podczas turnieju LAN, myślę, że byłbym prześladowany przez wspomnienia do końca życia. Wierzę, że gdy miało to jednak miejsce online to wyszło mi już z głowy. Pamiętam, że następnego dnia miałem po raz pierwszy spotkać się z rodzicami mojej dziewczyny. Około 8:00, kiedy się obudziła powiedziałem jej, że wcale nie kładłem się do łóżka. Po prostu leżałem tam przez jakieś dziewięć godzin i jedyne o czym myślałem, to pokonujący nas osamotniony ”refrezh” – opisał swoje odczucia po praktycznie niemożliwej do przegrania sytuacji gracz Liquid, Keith ”NAF” Markovic dla portalu HLTV.

