7 podstawowych ćwiczeń total body workout

1. Martwy ciąg

Martwy ciąg to jedno z najlepszych ćwiczeń, które stymuluje więcej mięśni niż dowolne inne. Jego najbardziej podstawowym opisem jest po prostu podnoszenie czegoś ciężkiego z podłogi. Prawdopodobnie jest to najlepsze ćwiczenie, jakie można wykonać z perspektywy siły i utraty tkanki tłuszczowej. Ma też najwięcej wspólnego z wysiłkiem, z jakim spotykamy się w życiu codziennym.

2. Przysiady

Są bardzo „metaboliczne”, co oznacza że stymulują duże grupy mięśni. To nie tylko ćwiczenia na nogi – rusza się przy nich całe ciało, zwłaszcza kiedy dodamy ekstra ciężar. Przysiady angażują głównie mięśnie czworogłowe, pośladkowe, ścięgna podkolanowe i mięśnie dolnej części pleców.

3. Wypady