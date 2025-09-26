Bizon - bs crooks
Najlepsze deskorolkowe zdjęcia Jakuba Skorupskiego

Z pewnością spodobają się nie tylko osobom związanym z deskorolką.
Autor: Filip Nowak
Autor: Filip Nowak
W całej historii polskiej deskorolki przewinęło się conajmniej kilku fotografów, których znała praktycznie cała scena. Jednym z najbardziej popularnych aktualnie jest zdecydowanie Jakub Skorupski. Już 27 grudnia będzie on robił zdjęcia na zawodach Red Bull Stroma Ulica na Agrykoli w Warszawie, a teraz zapytaliśmy go o ulubione fotografie z jego dotychczasowego portfolio. Oto i one:
Asia - rock to fakie
Asia - rock to fakie

Asia - rock to fakie

© Jakub Skorupski

To zdjęcie zrobiliśmy lekko ponad rok temu w Kownie. Byłem kilka dni po złamaniu śródstopia, więc zdjęcie robiłem klęcząc na ziemi (śmiech). Dobrze mi się kojarzy, ponieważ moje samopoczucie po kontuzji drugiego dnia wyjazdu nie było najlepsze, a to zdjęcie troche je poprawiło.
Błażej - bs crooked
Błażej - bs crooked

Błażej - bs crooked

© Jakub Skorupski

Zdjęcie z Błażejem zrobiliśmy na mega spontanie podczas zimowej sesji krawężnikowej. Ta fotografia wisiała na wystawie w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta na wystawie „sk8 is gr8” razem ze zdjęciem Bartka.
Kris / fs noseblunt
Kris / fs noseblunt

Kris / fs noseblunt

© Jakub Skorupski

Pozycja Krzyśka i światło na spocie kwalifikowało tą sytuacje do takich których nie odpuszczam.
Pyszczu / egg plant i bs smith
Pyszczu - egg plant

Pyszczu - egg plant

© Jakub Skorupski

Pyszczu - bs smith

Pyszczu - bs smith

© Jakub Skorupski

Jak tylko zobaczyłem na Instagramie, że Bartek jest w Warszawie to zerwałem się z roboty i pojechałem po aparat. Było warto na maxa!
Wojtek - ollie / railie / powerslide
Wojtek - ollie

Wojtek - ollie

© Jakub Skorupski

Wojtek - railie

Wojtek - railie

© Jakub Skorupski

Wojtek - powerslide

Wojtek - powerslide

© Jakub Skorupski

Wojtkiem na tle mostu ma jedną z fajniejszych historii. Byliśmy na finiszu zbierania materiału do artykułu w Barrier Skatemag i zbliżał się wyjazd na 8. urodziny Nibiru. Paręnaście godzin przez wyruszeniem z Warszawy, napisałem Wojtkowi że mogę zboczyć z trasy 100km w dowolną stronę jeżeli znajdzie jakis spot. Wojtek nie zawiódł i tuż przed startem wysłał mi zdjęcie barierki na tle mostu. Na urodziny jechaliśmy busem po brzegi wypchanym paletami i sklejkami, więc konstrukcję do małej wybitki zmontowaliśmy w moment, a po odjechanym ollie, ruszyliśmy dalej w trasę z elegancko zamkniętym tematem artykułu.
Bizon - bs crooks
Bizon - bs crooks

Bizon - bs crooks

© Jakub Skorupski

Jedno z pierwszych zdjęć na fisheye’u od Canon. Bardzo go wtedy polubiłem. Zrobiliśmy je przy okazji premiery promodelu Maćka w Nibiru Skateboards.
Steve Caballero - fs 5-0
Steve Caballero - fs 5-0

Steve Caballero - fs 5-0

© Jakub Skorupski

Nigdy w życiu nie pomyślałbym, że będę miał zdjęcie Steve’a Caballero na desce.. a jednak! Niesamowitym doświadczeniem było go poznać i chwile porozmawiać. To nie jest moje najlepsze zdjęcie, ale myśle, że warto pochwalić się fotografią z taką legendą jaką jest Steve.
Chcesz, żeby Jakub Skorupski zrobił zdjęcie Twojego triku? Jeśli tak to wpadnij na Red Bull Stroma Ulica, na której będzie on za aparatem. Wydarzenie będzie połączeniem robienia trików na przeszkodach i downhillu. Widzimy się 27 września na Agrykoli w Warszawie.
