9 filmów o piłce nożnej do obejrzenia w Red Bull TV

Seria Around the World to coś więcej niż opowieść o podbijaniu piłki. Zaskoczą Cię mocne historie opowiedziane w tym

i sześciu 30-minutowych odcinkach dodatkowych. Na przykład mieszkający w Nairobi Martin Kibera Gakonde (odcinek z nim możesz zobaczyć powyżej) był członkiem gangu wychowanym w jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic. Było tak, aż zastrzelono jego przyjaciół. Ten akt przemocy skłonił jego samego do porzucenia broni i refleksji na temat życiowych celów. To doprowadziło go do rozpoczęcia przygody z freestyle footballem. Teraz pomaga miejscowym dzieciakom uczyć się tych samych footballowych umiejętności, w których sam odnalazł wybawienie.