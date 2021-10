Najlepsze drużyny Worlds 2021. Nasz power ranking

Znamy hymn Worlds 2021. Animacja robi wrażenie To już tradycja. Co roku fani League of Legends z …

, jest trend w ostatnim czasie nieco się odwrócił. Do głosu zaczęły dochodzić formacje z Chin, a za ich plecami znajdowały się zespołu europejskie. Tegoroczne Worldsy ponownie będą walką z tymi regionami, a należy nadmienić, że Korea ma bardzo dużą chrapkę na końcowy triumf. Gen.G w letniej edycji LCK zajęło trzecią pozycję, przegrywając w półfinale 3:1 z T1. „Ruler”, „Clid” czy „Rascal” to gracze bardzo dobrze znani w świecie League of Legends i z całą pewnością ich celem jest awans z grupy i walka o miejsce w ścisłym finale. W grupie zmierzą się oni z MAD Lions, Team Liquid oraz jedną formacją z fazy play-in.

. Popularne Lwy zdominowały rok 2021, wygrywając zarówno wiosenny jak i letni split. MAD Lions okazało się zespołem, który odparł ataki takich formacji jak G2 Esports, Rogue czy Fnatic, a przyznać trzeba, że nie jest to łatwa sztuka. Dodatkowo „Humanoid” i spółka trafili do grupy D z Team Liquid, Gen.G oraz formacją z fazy play-in, czyli szanse na wyjście z grupy teoretycznie są wysokie. MAD Lions z całą pewnością stać na grę na najwyższym światowym poziomie, a Worldsy 2021 są idealną okazją do tego, by pokazać swoje umiejętności.