Gdy gry przenikają się z popkulturą

Wielu graczy bardzo ceni sobie otwarty świat gry i wiele ciekawych lokalizacji oraz przedmiotów, które można w nim znaleźć. Bez wątpienia jedną z rzeczy wywołujących największy uśmiech na twarzach gamerów są easter eggi.

Czym jednak dokładnie są te wspomniane już we wstępie "jajka"? W grach przyjęło się tak nazywać różnorakie odniesienia do szerokorozumianej popkultury. Najczęściej jest to coś, co teoretycznie nie powinno się w danym tytule znajdować i jest swoistym mrugnięciem okiem ze strony deweloperów. Czasami są to bardzo oczywiste lokacje, ale czasami mijają miesiące, zanim najbardziej wytrwali maniacy danego tytułu odkryją wszystkie niespodzianki zamieszczone przez twórców.

My natomiast postanowiliśmy przygotować zestawienie najciekawszych, już odkrytych easter eggów.

01 GTA: Vice City - jajka wielkanocne

GTA Vice City: Easter Egg room © rockstar

Zaczynamy może od stosunkowo mało spektakularnego, ale za to jakże klimatycznego, easter egga w grze GTA Vice City. Programiści zdecydowali się bowiem stworzyć w niej ukryty pokój z... jajkiem wielkanocnym.

Aby dostać się do wspomnianego jaja, należy udać się do budynku stacji telewizyjnej Eight-Ten VCN (znajduje się ona w śródmieściu). Następnie wejść na jej dach, na którym znajduje się lądowisko helikoptera. Z tyłu, po prawej stronie maszyny, znajduje się lampa, będąca w bezpośrednim sąsiedztwie okna budynku obok. Jeżeli się rozpędzimy i wskoczymy w okno, znajdziemy się we wspomnianym pokoju.

02 Wiedźmin 3 - zwłoki Altaira z Assassin’s Creed

Czasami easter egg to nie tylko mrugnięcie do gracza, ale i okazja do tego, by wbić szpilkę konkurencji.

Trudno bowiem inaczej odczytywać to, co przygotował dla nas CD Projekt Red w drugiej części Wiedźmina. Już w prologu, w jednym z rogów placu na rozbitym wozie z sianem leży bowiem martwy asasyn, którego strój jednoznacznie nawiązuje do bohatera serii Assassin's Creed. "Chyba się nigdy nie nauczą" - mówi niewzruszony Geralt.

Co ciekawe, odkrycie nieboszczyka... daje nam bonus do zdolności ataku od tyłu. Czyż to nie urocze?

03 Call of Duty: Black Ops Cold War - coffin dance

Czy może być coś słodszego niż zgraja zombiaków tańczących z trumną? Z podobnego założenia wyszli programiści Call of Duty, którzy postanowili stworzyć nawiązanie do słynnego coffin dance.

Easter egg znajdziemy na mapie "Die Maschine" w klasycznym trybie przetrwania. By przywołać tańczące zombiaki musimy najpierw wyłączyć zasilanie i odblokować Pack-a-Puncha, a następnie zestrzelić pięć niebieskich świetlików, które pojawią się w różnych miejscach na obszarze akceleratora.

04 Assassin's Creed: Rogue - Jeździec bez głowy

Tym razem przenosimy się do świata Assassin's Creed, gdzie spotkać możemy znanego z literatury i kina - Jeźdźca bez głowy.

Jeźdźca znajdziemy w Sleepy Hollow w Albany. Haczyk w tym, że gdy tylko nas zauważy - momentalnie nas zaatakuje. Walka z nim nie należy natomiast do najłatwiejszych, bowiem nie da się go zabić konwencjonalnymi metodami.

I tutaj SPOILER ALERT - jeżeli chcesz sam znaleźć sposób na zjawę wykreowaną przez Washingtona Irvinga - nie czytaj dalej. W przeciwnym razie możemy Ci zdradzić, że w internecie przewijają się 3 sposoby na naszego rywala: zastrzelenie dyni znajdującej się na cmentarzu, użycie przeciwko bezgłowemu jego topora lub zabójstwo w stogu siana.

05 Batman Arkham Asylum - wielkie plany

Mówiliśmy już, że czasem znalezienie easter eggów może potrwać? W tym przypadku programiści mieli już dość czekania, aż ktoś zdecyduje się wysadzić odpowiednią ścianę w powietrze i po kilku miesiącach sami ujawnili skrywany przez grę sekret.

Chodzi mianowicie o tajny pokój w biurze naczelnika, do którego aby się dostać, musimy, zgodnie z zapowiedzią, wysadzić jedną ze ścian. Po wszystkim ukaże nam się sekretne pomieszczenie, w którym bez wątpienia najciekawszym elementem są mapy z planami budowy Arkham Asylum - zapowiedź kolejnej części gry.

06 Cyberpunk 2077 – Hideo Kojima NPC

Kolejny easter egg od CD Projekt Red. Tym razem nie jest to szpileczka w konkurencję, a wręcz przeciwnie. Deweloperzy postanowili oddać hołd legendarnemu japońskiemu twórcy gier, Hideo Kojimie, odpowiadającemu za powstanie m.in. Death Stranding czy serii Metal Gear.

Kojimę spotkać można w murach Konpeki Plaza, do którego trafimy wykonując misję "Skok na głęboką wodę". Niestety, sam Kojima, noszący w grze nazwisko Oshima, nie jest zbyt rozmowny, a interakcja z nim ogranicza się do przekazania nam, że nie ma dla nas czasu.

07 Diablo 3 - My Little Pony

Diablo. Seria gier osadzona w mrocznych realiach, gdzie o panowanie nad światem walczą najgorsi z najgorszych z Mefisto, Baalem i Belialem na czele. I teraz wyobraźmy sobie, że w całe to uniwersum demonów, wchodzą postacie żywcem wyjęte z... My Little Pony. Absurd czyż nie? Otóż nie.

W Diablo 3 możemy trafić do krainy Whimsyshire, gdzie przyjdzie nam walczyć z najgorszymi z najgorszych kreatur: jednorożcami, kwiatami i pluszowymi misiami... potworność!

Aby jednak się do niego dostać musimy wyposażyć się w laskę pasterską, a następnie porozmawiać z Duchem Krowiego Króla. Po wszystkim pojawi się szczelina, która wpuści nas do mrocznej krainy kucyków.

To wszystko to oczywiście jedynie mikroskopijny wycinek z ogromu niespodzianek, czekających na nas w grach wideo. Warto jednak być świadomym, że często poza głównym wątkiem twórcy przygotowali dla nas mnóstwo ciekawostek, w poszukiwaniu których warto nieco zboczyć z głównego szlaku. Nie ma zatem na co czekać! Odpalajacie ulubione tytuły i eksplorujcie stworzony w nich świat.