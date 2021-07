Najlepsze esportowe gry RTS

Być może Company of Heroes nie może poszczycić się tak legendarnym statusem, jak pozostałe gry na tej liście, ale z pewnością nadrabia oryginalnością i swoim własnym podejściem do gatunku RTS. Tutaj bowiem do minimum ograniczono wątki ekonomiczne i makro, a niemal cała zabawa polega na szybkiej i precyzyjnej kontroli wojs, a także taktycznym myśleniu. Company of Heroes 2 jest przy tym jednak na tyle przystępną grą, by nie odpychać od siebie graczy niedzielnych, jak choćby podobna, ale znacznie bardziej hardkorowa seria Men of War. Same rozgrywki esportowe są jednak dość niszowe - nie ma się co tutaj spodziewać turniejów o miliony dolarów, ale to wciąż świetna platforma do rywalizacji, zarówno w trybach 1 na 1, jak i drużynowych.