Fani gatunku MOBA nie mają jednak powodu do obaw, gdyż do walki o serca graczy dołączyła właśnie kolejna produkcja. League of Legends: Wild Rift to od dawna oczekiwana mobilna wersja starego, dobrego LoLa. Nie jest to jednak zwykły port na urządzenia przenośne. Wild Rift to oddzielny byt, ze swoim własnym balansem, przedmiotami, mniejszą mapą, szybszą rozgrywką i masą innych, mniejszych lub większych różnic względem wersji na PC. Profesjonalne rozgrywki są dopiero na horyzoncie, bowiem zapowiedziano je dopiero w styczniu 2021 roku, ale możemy być jednego pewni:

a potężna machina turniejowa dopiero się rozkręca. League of Legends: Wild Rift jest więc pozycją obowiązkową dla tych, którzy kochają tego typu gry i mają doświadczenie w mobilnych esportach. Zacznijcie trenować już dziś, a kto wie, może za parę miesięcy będziecie walczyć o tytuły mistrzowskie!