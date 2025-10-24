Zanurz się w naszym zbiorze legendarnych produkcji takich marek jak Etnies, Vans, Element, Volcom, Adidas, Girl i Birdhouse, a także dokumentów o deskorolce nagrywanych w Dakarze czy Montrealu. Co ważne - wszystkie są w doskonałej jakości HD. Rozsiądź się wygodnie, weź popcorn wraz z puszką Red Bulla i zacznij seans.

01 Deskorolka w muzeum

23 min Deskorolka w muzeum Leticia Bufoni, Margy Didal, Lore Bruggeman i Aldana Bertran korzystają z wyjątkowej okazji, żeby pośmigać w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej.

Czy da się zamienić narodową ikonę w skatepark? Leticia Bufoni , Margy Didal, Lore Bruggeman i Aldana Bertran miały okazję to sprawdzić i zaszalały w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej.

02 Leticia poznaje Mzansi

20 min Leticia poznaje Mzansi Leticia Bufoni i Aldana Bertran ożywiają kobiecą scenę deskorolkową w Afryce.

Leticia Bufoni wraz z Aldaną Bertran eksploruje rozkwitającą scenę skateboardingu kobiet w RPA – od Johannesburga po Kapsztad i poznaje legendę Mela Williamsa.

03 Yeah Right

1 h 11 min Yeah Right! Yeah Right! jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej wpływowych filmów o deskorolce, jaki kiedykolwiek nakręcono.

Wydany przez Girl Skateboards w 2003 roku film Yeah Right! jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej wpływowych filmów o deskorolce wszech czasów. W filmie występują m.in Eric Koston, Paul Rodriguez i Mike Carroll.

04 Deskorolkowe życie TJ'a Rogersa

58 min Deskorolkowe życie TJ'a Rogersa Podążaj śladami zawodowego skejta - TJ Rogersa podczas jego podróży po Kanadzie.

TJ Rogers wraca do domu, by podczas letniej podróży odkrywać obrzeża kanadyjskiego skateboardingu. Od wschodu do zachodu, TJ pokazuje nam, jak różnorodna i inkluzywna jest kanadyjska scena deskorolkowa.

05 Deskorolka na Madagaskarze

15 min Melodies for the Lemurs - film online Grupa skejtów wyrusza na malowniczy Madagaskar w poszukiwaniu miejscówek.

Grupa skejtów wyrusza na piękny Madagaskar w poszukiwaniu nowych miejsc do jazdy. Po drodze spotykają się z miejscowymi: niektórzy z nich są pasjonatami jazdy na deskorolce, a inni nigdy wcześniej nie widzieli deski.

06 The Flat Earth

53 min The Flat Earth - film online Ty Evans nagrał Jamiego Foya i innych najlepszych deskorolkowców 2017 roku.

Film z 2017 roku autorstwa króla kina deskorolkowego Ty'a Evansa, prezentujące utalentowanych skejtów: Jamiego Foya , Carlosa Iqui, Cody'ego Lockwooda, Chase'a Webba i Michaela Pulizziego.

Film „The Flat Earth” kręcony był na całym świecie i charakteryzujący się produkcją na najwyższym poziomie. Zyskał on sławę dzięki pierwszej próbie Foya na słynnej poręczy El Toro, która uwieńczyła jego tytuł Deskorolkowca Roku przyznany przez legendarny Thrasher Magazine.

07 Saturdays

Firma Tony'ego Hawka - Birdhouse Skateboards w 2017 r. wypuściła swój pierwszy od dekady film Saturdays wyprodukowany przez Jasona Hernandeza.

Marka, która po raz pierwszy ogłosiła swoje nadejście w 1992 roku klasycznym filmem „Feasters” i przedstawiła światu Willy'ego Santosa, Jeremy'ego Kleina, Heatha Kircharta i Steve'a Berrę, słynie z eklektyzmu. Z przejazdami Homokiego, Lizzie Armanto, Bena Raybourna, Davida Loya, Shawna Hale'a i szalonego Clive'a Dixona, piąty pełnometrażowy film Birdhouse był kręcony przez trzy pełne lata i pokazuje, dlaczego to właśnie ta ekipa wygrał konkurs „King of the Road”.

08 Propeller

Firma Vans istnieje od samego początku skateboardingu, ale do tej pory wydała tylko jeden pełnometrażowy film – Propeller. Produkcja Grega Hunta to arcydzieło skateboardingu, które wiąże historyczne nazwiska z aktualnymi wymiataczami.

Geoff Rowley, Gilbert Crockett, Chima Ferguson, Chris Pfanner, Kyle Walker, Daniel Lutheran, Pedro Barros i Rowan Zorilla – wszyscy dali z siebie wszystko, ale czterominutowa końcowa część Anthony'ego Van Engelena to coś, co na długo będzie uważane za współczesny klasyk.

09 Pretty Sweet

Uważany przez niektórych za szczytowy okres w twórczości imperium Crailtap, film Pretty Sweet z 2012 r. był pierwszą wspólną produkcją siostrzanych marek Girl Skateboards i Chocolate Skateboards.

Ostatnia produkcja Ty'a Evansa dla nich stała się punktem odniesienia w dziedzinie produkcji filmów o deskorolce na wszystkich frontach. Przedstawia ona plejadę uznanych legend i przyszłych gwiazd, która w dzisiejszych czasach wydaje się wręcz niewiarygodna: Sean Malto, Guy Mariano, Marc Johnson, Brian Anderson i Cory Kennedy to tylko niektórzy z występujących tu osób. Ten film zdefiniował epokę.

10 Hallowed Ground

44 min Hallowed Ground Follow Hurley team riders through their usual skating haunts to get their views of skateboarding.

Sprawdź ekipę Hurley, która wraca na swoje ulubione miejsca do jazdy na deskorolce – każde z nich ma osobiste znaczenie i historię. W filmie dzielą się tym, co dla nich znaczy skateboarding - nie tylko jako sport, ale jako styl życia.

11 Quit Your Day Job

43 min Quit Your Day Job - online Zobacz jak jedne z najlepszych skejterek eksplorują uliczne miejscówki.

Ten pełnometrażowy niezależny film z 2017 roku prezentuje w jednym miejscu jedne z najlepszych skejterek na świecie. Quit Your Day Job to film pełen emocji, świadczący o sile marzeń w jeździe na deskorolce. Występują m.in. Vanessa Torres, Samarria Brevard, Candy Jacobs, Annie Guglia, Mariah Duran, Nika Washington i Savannah Headden.

12 Rolling Away

47 min Rolling Away Pushing boundaries and defying expectations – it's all a normal part of Ryan Sheckler's epic skateboarding journey.

Zanurz się w duszy skateboardingu z Ryanem Shecklerem i przekonaj się jak ważne są filmy o skateboardingu dla pasjonatów, którzy chcą przekraczać granice, gonić za marzeniami i wytyczać własne ścieżki.

13 Transworld Skateboarding - Duets

Wkład Transworld Skateboarding w dorobek filmowy jest nie do przecenienia. „Duets”, czyli ich 30. pełnometrażowy materiał zawiera pięć przejazdów i megamontaż nawiązujący do ich kultowego katalogu przełomowych produkcji z ostatnich 20 lat.

Jeżdżą tu: Carlos Ribeiro, Franky Villani, Jake Hayes, Miika Adamov, Miles Silvas, Robbie Russo, Ronnie Sandoval, Tiago Lemos, Vincent Alvarez i Zack Wallin. Co ciekawe, wszystko to nakręcono kamerami 4K Red.

14 Away Days

Po tym jak w 2009 roku marka Adidas zwróciła na siebie uwagę filmem Diagonal, program skateboardingowy firmy nabrał rozpędu. W ciągu ostatnich trzech lat Adidas zorganizował serię niekończących się podróży deskorolkowych po całym świecie, a Away Days w 2016 roku stał się jednym z największych przedsięwzięć firm w ostatnich latach.

15 The LA Boys

1 h 12 min The LA Boys - film online Zobacz, jak założyciel Bones Brigade, Stacy Peralta zmienił życie nastoletnich deskorolkowców i ukształtował skateboarding, jaki znamy dzisiaj.

Scena LA Boys z przełomowego filmu Powella-Peralty z 1989 r. zatytułowanego Ban, stała się jedną z najbardziej kultowych scen w historii skateboardingu.

Znany współczesny twórca filmów Colin Kennedy, podjął się inspirującego zadania i 30 lat później odnalazł czterech skejtów, aby przeżyć na nowo wydarzenie, które mocno wpłynęło na ich życie.

16 Holy Stokes!

Volcom to gigant w świecie skateboardingu, a w dzisiejszych czasach rzadko zdarza się też, aby tak szeroko działająca firma podjęła się ogromnego zadania, jakim jest stworzenie pełnometrażowego filmu o skateboardingu z udziałem całej swojej ekipy.

Holy Stokes! to ich pierwsza produkcja. Występują tu: Rune Glifberg, Milton Martinez, Alec Majerus, Eniz Fazliov, Pedro Barros, Louie Lopez, Kyle Walker i wiele innych znanych nazwisk.

17 The Flare

Po nakręceniu prawdopodobnie najlepszego filmu w historii (Fully Flared z 2007 r.) Lakai stał się bez wątpienia pionierem estetyki w branży obuwia deskorolkowego.

Stevie Perez, Vincent Alvarez, Simon Bannerot, Tyler Pacheco, Cody Chapman i Yonnie Cruz – wszyscy dali z siebie wszystko obok takich uznanych nazwisk jak Danny Brady, Raven Tershy i Riley Hawk.

18 The Green Cape

19 min The Green Cape Jaws i Dakota Servold z ekipą eksplorują nieznane wcześniej deskorolkowe miejscówki.

W 2019 roku Red Bull Skateboarding nawiązał współpracę z Lukiem Jacksonem, wydawcą niezwykle popularnego południowoafrykańskiego magazynu Session Skate, aby przyjrzeć się rozwijającej się scenie skateboardingu w Senegalu i Republice Zielonego Przylądka.

Film Patrika Wallnera z tej podróży po raz kolejny wyznaczył nowe standardy dla filmów deskorolkowych. Nic dziwnego, że był to jeden z najchętniej oglądanych krótkometrażowych skate videos w zeszłym roku.

19 Album

1 h 5 min Etnies: Album Miłośnicy deskorolki odwiedzają miasta na pięciu kontynentach w poszukiwaniu nowych deskorolkowych miejscówek.

Marka Etnies jest filarem kultury skateboardingu od czasu, gdy zrewolucjonizowała branżę wprowadzając na rynek pierwsze profesjonalne buty do jazdy na deskorolce w 1987 roku. Ich pełnometrażowy materiał z 2018 roku, „Album” jest najbardziej kompletnym filmem o skateboardingu, jaki kiedykolwiek wydali.

Reżyserem tego dzieła jest legendarny brytyjski deskorolkowiec i wirtuoz wizualnych umiejętności - Mike Manzoori. W filmie występuje sama czołówka: Chris Joslin, Ryan Sheckler, Willow, Trent McClung, Aidan Campbell, Matt Berger, Barney Page, Ryan Lay, Nick Garcia, Jamie Tancowny, Samarria Brevard i Silvester Eduardo.

Ścieżka dźwiękowa składa się z oryginalnych kompozycji skejt-muzyków m.in. Leo Romero, Mario Rubalcaby i Atiby Jeffersona.

20 Back to the Bowl

37 min Back to the Bowl Poznaj historię jednego z najbardziej kultowych miejsc do jazdy na desce opowiedzianą przez osoby, które sprawiły, że stała się legendą.

Oto historia kultowego Prado Bowl w francuskim mieście portowym Marsylia, gdzie przez ostatnie ćwierćwiecze rodziły się i były czczone legendy skateboardingu, opowiedziana przez ludzi, którzy ją stworzyli.

Christian Hosoi zabiera nas w podróż przez złote lata skateboardingu, by wyjaśnić, w jaki sposób miejski skatepark stał się legendą. Przedstawia znaczenie Marsylii na tle kultury skateboardingu na całym świecie, ukazując ją przez pryzmat długiej i zawiłej historii jazdy w bowlach.

21 Made: Chapter 2

Emerica w „Made: Chapter 2” z 2016 roku po raz kolejny przewyższa oczekiwania. Stylistycznie, ostatnia produkcja Jona Minera dla marki przypomina album koncepcyjny, ubarwiony w ich charakterystycznym zielonym odcieniu.

22 Last Resort: Aspotogan

13 min Last Resort - Aspotogan To film deskorolkowy, który jest równie nastrojowy, co hipnotyzujący.

Warty wiele milionów dolarów ośrodek wypoczynkowy na wybrzeżu Nowej Szkocji w Kanadzie został porzucony (a był w połowie ukończony) około 25 lat temu. Pozostał nietknięty od tamtej pory, aż do momentu, gdy w 2014 roku Ryan Decenzo, TJ Rogers i Joey Brezinski z ekipą postanowili podjąć się ambitnego zadania, aby przekształcić go w idealne miejsce do jazdy na deskorolce.

23 Where We Come From

38 min Where We Come From Deskorolkowcy eksplorują świat na swoich czterech kółkach.

Where We Come From to niezależny europejski film , którego autorem jest niemiecki mistrz deskorolki Lucas Fiederling. Był to jeden z najgłośniejszych filmów 2016 roku, więc zdecydowanie warto go sobie przypomnieć.

24 Hulhumalé Skatepark

21 min Hulhumalé Skatepark Historia o tym jak marzenia stają się rzeczywistością

To inspirująca historia o skateparku DIY na odzyskanej wyspie na Oceanie Indyjskim, zbudowanym w 30 dni przez wolontariuszy z całego świata. Poznaj Make Life Skate Life - organizację charytatywną, która buduje skateparki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. W ciągu jednego miesiąca 51 wolontariuszy wylało i uformowało 225 000 kg cementu, tworząc darmowy skatepark dla dzieci z Malediwów.

25 Dire Skate

22 min Dire Skate Historia sceny deskorolkowej w Montrealu to opowieść o lokalnej dumie, punkrockowym aktywizmie i zasadzie „zrób to sam”.

22-minutowy film dokumentalny Dana Mathieu (założyciela magazynu Exposé Skateboard) obrazuje temat zmagań i udręk społeczności skejtów z Montrealu w walce o zachowanie i rozwój kultury.

Lokalne legendy Barry Walsh, Mark Tison i Raj Mehra opowiadają o uratowaniu Big-O przed zniszczeniem, zalegalizowaniu jazdy na deskorolce w Parku Pokoju w Montrealu i przygotowaniu gruntu pod projekt 45 DIY Skatepark.

26 The Original Skateboarder

37 min The Original Skateboarder Fotografowie i deskorolkowcy opowiadają o magazynie, który ukształtował deskorolkę w 1970 roku.

Magazyn „Skateboarder” był biblią skateboardingu w pierwszej złotej erze tej kultury, przypadającej na połowę i koniec lat 70.

Początkowo siostrzany tytuł słynnego na całym świecie magazynu „Surfer”, „Skateboarder” był jedynym świadkiem narodzin „nowej ery” w skateboardingu i do 1978 roku sprzedawał się w oszałamiającym nakładzie 300 000 egzemplarzy na numer. „Skateboarder” dał początek pierwszym prawdziwie legendarnym fotografom skateboardingu: Warrenowi Bolsterowi, Craigowi Stecykowi i Glenowi E. Friedmanowi.

