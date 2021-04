Filmy dokumentalne o esporcie, których nie możesz przegapić

doskonale znana jest z naprawdę zażyłych relacji między zawodnikami. Tutaj rywalizacja często wychodzi poza grę, a każdy zawodnik chce udowodnić, dlaczego to właśnie on zasługuje na miejsce na samym szczycie. Dokument Wreck or Get Rekt skupia się na historii dwóch amerykańskich zawodników SF. Są to ThatDemoGuy i Quinton, których rywalizacja z pewnością przypomina stare, dobre czasy kafejek internetowych.

Jeśli szukacie baśni o Kopciuszku w wydaniu esportowym, to Against the Odds jest dla was pozycją obowiązkową. Team OG, któremu na początku nikt nie dawał najmniejszych szans na sukces, ostatecznie sięgnął po tytuł mistrzowski The International 18, a także największą do tamtej pory wygraną w historii całego esportu. Zespół sklejony na ostatnią chwilę udowodnił światu, że nie można nikogo lekceważyć, i że dzięki ciężkiej pracy można spełnić marzenia.

Czasami nie chodzi o to, by złapać króliczka, ale by go gonić. Aby lepiej poznać świat Red Bull Conquest, kluczowych dla amerykańskiej sceny lokalnych turniejów, esportowcy Anakin i Snake Eyez wyruszyli na jedyną w swoim rodzaju podróż po całych Stanach. To miała być zwykła wycieczka, ale szybko przeistoczyła się w niezapomnianą przygodę.

