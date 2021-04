, który już teraz jest dostępny na niektórych rynkach. Jednych rozgrzewa na samą myśl, a innych chłodzi od pierwszej oficjalnej zapowiedzi. Dlaczego jednak filmy na podstawie gier video tak polaryzują widownię? Nie oszukujmy się: zdecydowana większość tego typu produkcji okazała się totalną klapą – nie tylko pod względem opinii widzów, ale także finansowym. Na przestrzeni lat wydano jednak kilka “perełek”, choć i tym filmom bardzo wiele brakuje do Oscarów… Nie zmienia to jednak faktu, że przy niektórych można się dobrze bawić, o ile podchodzi się do w nich w specyficzny sposób.

W tym zestawieniu skupimy się wyłącznie na filmach długometrażowych bezpośrednio nawiązujących do gier video i opartych na tych samych postaciach czy historiach. Dla uproszczenia pominiemy seriale (na przykład cieszące się pochlebnymi opiniami animowane adaptacje Castlevania czy Dota 2) czy produkcje krótkometrażowe, a także filmy mniej lub bardziej inspirowane motywami znanymi z gier video. Ready Player One, nowe Jumanji czy Edge of Tomorrow w takim wypadku odpadają!

W tym zestawieniu skupimy się wyłącznie na filmach długometrażowych bezpośrednio nawiązujących do gier video i opartych na tych samych postaciach czy historiach. Dla uproszczenia pominiemy seriale (na przykład cieszące się pochlebnymi opiniami animowane adaptacje Castlevania czy Dota 2) czy produkcje krótkometrażowe, a także filmy mniej lub bardziej inspirowane motywami znanymi z gier video. Ready Player One, nowe Jumanji czy Edge of Tomorrow w takim wypadku odpadają!

W tym zestawieniu skupimy się wyłącznie na filmach długometrażowych bezpośrednio nawiązujących do gier video i opartych na tych samych postaciach czy historiach. Dla uproszczenia pominiemy seriale (na przykład cieszące się pochlebnymi opiniami animowane adaptacje Castlevania czy Dota 2) czy produkcje krótkometrażowe, a także filmy mniej lub bardziej inspirowane motywami znanymi z gier video. Ready Player One, nowe Jumanji czy Edge of Tomorrow w takim wypadku odpadają!