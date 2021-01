Zobacz 14 najlepszych rajdowych produkcji na Red Bull TV!

ABC… Rajdów Terenowych

Dakar, Silk Way czy Baja 1000... Zasada we wszystkich rajdach terenowych jest prosta - znaleźć najszybszą drogę przez trudny teren i dojechać na metę przed swoimi rywalami. Oczywiście podczas rajdu dzieje się dużo więcej. Dołącz do Mike'a Chena i dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o rajdach terenowych i posłuchaj opowieści najlepszych kierowców świata.