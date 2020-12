Nie oderwiesz oczu! Zobacz przeboje 2020 roku na Red Bull TV

W podobnym tonie, co film z Teyaną Taylor, utrzymana jest kolejna część serii

, ale… Nie. To jednak jest zupełnie inny film. Historia muzyki zna już wiele przykładów łączenia klasyki z nowoczesnością. Wielu producentów muzyki elektronicznej i klubowej przemycało już w swoich nagraniach brzmienia orkiestry, ale akurat spotkanie Camo & Krooked z orkiestrą symfoniczną pod batutą Christiana Kolonovitsa, w projekcie o nazwie Red Bull Symphonic, to jednak spektakl bardzo osobliwy. „Jestem przekonany, że to było ogromne wyzwanie dla orkiestry. Dla mnie również. Żeby to wszystko właściwie poprowadzić i żeby przy brzmieniu 175 BPM, wszystko trzymało swój rytm” – opowiadał później dyrygent. Bo co innego nagrać w studiu jeden czy dwa numery z udziałem kwartetu smyczkowego, a co innego zaprosić do słynnej sali koncertowej duet producentów grających drum’n’bass i zmusić orkiestrę, by dotrzymywała im „klubowego” kroku przez cały występ. A tu to się udało. Wystarczy tylko spojrzeć.