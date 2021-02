Zobacz najlepsze produkcje o Hard Enduro w Red Bull TV

Za co kochamy Hard Enduro ? Za adrenalinę, za rywalizację, za pokonywanie słabości i robienie niemożliwego. To dyscyplina, w której im ciężej, tym lepiej, więc nic dziwnego, że przyciąga najtwardszych zawodników na świecie i miliony kibiców na całym świecie.

Za co kochamy Hard Enduro ? Za adrenalinę, za rywalizację, za pokonywanie słabości i robienie niemożliwego. To dyscyplina, w której im ciężej, tym lepiej, więc nic dziwnego, że przyciąga najtwardszych zawodników na świecie i miliony kibiców na całym świecie.

. To coś, na co czekaliśmy już bardzo długo. Żebyśmy wszyscy mogli przygotować się na walkę najlepszych zawodników w najtrudniejszych rajdach świata, przygotowaliśmy listę

ABC... Hard Enduro