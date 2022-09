Mistrz ze złamaną nogą, płonąca marynarka… 5 niezwykłych finałów żużlowych

XXI wiek zaczął się od wyjątkowego finału rozgrywek. Apator Toruń wygrał fazę zasadniczą, wyprzedzając wrocławski Atlas o 3 punkty. W rywalizacji finałowej „Anioły” przegrały jednak wszystkie wyjazdowe mecze i przed ostatnim spotkaniem miały punkt straty do wrocławian. Sezon kończyło starcie Apatora z… Atlasem! Było jasne, że o tytule zdecyduje ostatni mecz, ale dramaturgia wzrosła do niebotycznego poziomu, gdy po 14 wyścigach Apator prowadził 43:41. O złocie zdecydował ostatni wyścig roku! Apator wygrał i w dramatycznych okolicznościach zapewnił sobie Drużynowe Mistrzostwo Polski

XXI wiek zaczął się od wyjątkowego finału rozgrywek. Apator Toruń wygrał fazę zasadniczą, wyprzedzając wrocławski Atlas o 3 punkty. W rywalizacji finałowej „Anioły” przegrały jednak wszystkie wyjazdowe mecze i przed ostatnim spotkaniem miały punkt straty do wrocławian. Sezon kończyło starcie Apatora z… Atlasem! Było jasne, że o tytule zdecyduje ostatni mecz, ale dramaturgia wzrosła do niebotycznego poziomu, gdy po 14 wyścigach Apator prowadził 43:41. O złocie zdecydował ostatni wyścig roku! Apator wygrał i w dramatycznych okolicznościach zapewnił sobie Drużynowe Mistrzostwo Polski

XXI wiek zaczął się od wyjątkowego finału rozgrywek. Apator Toruń wygrał fazę zasadniczą, wyprzedzając wrocławski Atlas o 3 punkty. W rywalizacji finałowej „Anioły” przegrały jednak wszystkie wyjazdowe mecze i przed ostatnim spotkaniem miały punkt straty do wrocławian. Sezon kończyło starcie Apatora z… Atlasem! Było jasne, że o tytule zdecyduje ostatni mecz, ale dramaturgia wzrosła do niebotycznego poziomu, gdy po 14 wyścigach Apator prowadził 43:41. O złocie zdecydował ostatni wyścig roku! Apator wygrał i w dramatycznych okolicznościach zapewnił sobie Drużynowe Mistrzostwo Polski

Dwa lata później doszło do bardzo podobnej sytuacji i znów w najważniejszym meczu brali udział zawodnicy Apatora. O tytule mistrzowskim decydował ostatni mecz sezonu. Włókniarz, by zapewnić sobie słoto, musiał pokonać w Częstochowie naszpikowaną gwiazdami ekipę toruńską. Spotkanie cieszyło się gigantycznym zainteresowaniem, każdy chciał dostać się na mecz. Częstochowski obiekt oficjalnie mógł pomieścić aż 30 tysięcy kibiców, ale na stadion weszło o wiele więcej fanów. Kibice stali na murkach odgradzających sektory, na schodach i koronie. Ustanowiono frekwencyjny rekord. Żużlowcy nie zawiedli swoich fanów – Włókniarz wygrał i sięgnął po tytuł. W szale radości spalono marynarkę prezesa „Lwów”. Był to ostatni, jak dotąd, złoty medal częstochowskiej ekipy.

Dwa lata później doszło do bardzo podobnej sytuacji i znów w najważniejszym meczu brali udział zawodnicy Apatora. O tytule mistrzowskim decydował ostatni mecz sezonu. Włókniarz, by zapewnić sobie słoto, musiał pokonać w Częstochowie naszpikowaną gwiazdami ekipę toruńską. Spotkanie cieszyło się gigantycznym zainteresowaniem, każdy chciał dostać się na mecz. Częstochowski obiekt oficjalnie mógł pomieścić aż 30 tysięcy kibiców, ale na stadion weszło o wiele więcej fanów. Kibice stali na murkach odgradzających sektory, na schodach i koronie. Ustanowiono frekwencyjny rekord. Żużlowcy nie zawiedli swoich fanów – Włókniarz wygrał i sięgnął po tytuł. W szale radości spalono marynarkę prezesa „Lwów”. Był to ostatni, jak dotąd, złoty medal częstochowskiej ekipy.

Dwa lata później doszło do bardzo podobnej sytuacji i znów w najważniejszym meczu brali udział zawodnicy Apatora. O tytule mistrzowskim decydował ostatni mecz sezonu. Włókniarz, by zapewnić sobie słoto, musiał pokonać w Częstochowie naszpikowaną gwiazdami ekipę toruńską. Spotkanie cieszyło się gigantycznym zainteresowaniem, każdy chciał dostać się na mecz. Częstochowski obiekt oficjalnie mógł pomieścić aż 30 tysięcy kibiców, ale na stadion weszło o wiele więcej fanów. Kibice stali na murkach odgradzających sektory, na schodach i koronie. Ustanowiono frekwencyjny rekord. Żużlowcy nie zawiedli swoich fanów – Włókniarz wygrał i sięgnął po tytuł. W szale radości spalono marynarkę prezesa „Lwów”. Był to ostatni, jak dotąd, złoty medal częstochowskiej ekipy.

To na pewno najbardziej wyjątkowy i jednocześnie niechlubny finał XXI wieku. Finał, który… się nie odbył! Do decydującego dwumeczu awansowały ekipy z Torunia i Zielonej Góry. Pierwszy mecz Apator wygrał u siebie 46:43. „Anioły” zmagały się w tym czasie z plagą kontuzji i w pierwszym meczu stosowały „zastępstwo zawodnika” za Chrisa Holdera. Jakby tego było mało, dzień przed rewanżem, w turnieju Grand Prix poważnego urazu doznał lider torunian, Tomasz Gollob. Goście przyjechali na rewanż w Zielonej Górze w bardzo okrojonym składzie i kilka godzin przed meczem… opuścili stadion! Doszło do wielkiego skandalu, Falubazowi przyznano walkower i rozpoczęła się mistrzowska feta, mimo, że nie rozegrano meczu.

To na pewno najbardziej wyjątkowy i jednocześnie niechlubny finał XXI wieku. Finał, który… się nie odbył! Do decydującego dwumeczu awansowały ekipy z Torunia i Zielonej Góry. Pierwszy mecz Apator wygrał u siebie 46:43. „Anioły” zmagały się w tym czasie z plagą kontuzji i w pierwszym meczu stosowały „zastępstwo zawodnika” za Chrisa Holdera. Jakby tego było mało, dzień przed rewanżem, w turnieju Grand Prix poważnego urazu doznał lider torunian, Tomasz Gollob. Goście przyjechali na rewanż w Zielonej Górze w bardzo okrojonym składzie i kilka godzin przed meczem… opuścili stadion! Doszło do wielkiego skandalu, Falubazowi przyznano walkower i rozpoczęła się mistrzowska feta, mimo, że nie rozegrano meczu.

To na pewno najbardziej wyjątkowy i jednocześnie niechlubny finał XXI wieku. Finał, który… się nie odbył! Do decydującego dwumeczu awansowały ekipy z Torunia i Zielonej Góry. Pierwszy mecz Apator wygrał u siebie 46:43. „Anioły” zmagały się w tym czasie z plagą kontuzji i w pierwszym meczu stosowały „zastępstwo zawodnika” za Chrisa Holdera. Jakby tego było mało, dzień przed rewanżem, w turnieju Grand Prix poważnego urazu doznał lider torunian, Tomasz Gollob. Goście przyjechali na rewanż w Zielonej Górze w bardzo okrojonym składzie i kilka godzin przed meczem… opuścili stadion! Doszło do wielkiego skandalu, Falubazowi przyznano walkower i rozpoczęła się mistrzowska feta, mimo, że nie rozegrano meczu.

„Sam się później zastanawiałem, jak to jest możliwe. Myślę, że tak właśnie działa adrenalina. Znosili mnie z toru, bo sam nie mogłem postawić kroku, ale skupiałem się na jednym – by wystartować w powtórce. Nie dopuszczałem myśli, że mógłbym odpuścić. To był przecież finał!” – wspomina Piotr Pawlicki.

„Sam się później zastanawiałem, jak to jest możliwe. Myślę, że tak właśnie działa adrenalina. Znosili mnie z toru, bo sam nie mogłem postawić kroku, ale skupiałem się na jednym – by wystartować w powtórce. Nie dopuszczałem myśli, że mógłbym odpuścić. To był przecież finał!” – wspomina Piotr Pawlicki.

„Sam się później zastanawiałem, jak to jest możliwe. Myślę, że tak właśnie działa adrenalina. Znosili mnie z toru, bo sam nie mogłem postawić kroku, ale skupiałem się na jednym – by wystartować w powtórce. Nie dopuszczałem myśli, że mógłbym odpuścić. To był przecież finał!” – wspomina Piotr Pawlicki.

Przez tydzień noga oczywiście się nie zrosła, ale „Piter” wystartował w rewanżu we Wrocławiu. Po 12 wyścigach Sparta prowadziła różnicą 10 punktów, co dawało jej tytuł mistrzowski. Trzy ostatnie biegi wygrali jednak goście, a w decydującym złoto Unii zapewnił Pawlicki!

Przez tydzień noga oczywiście się nie zrosła, ale „Piter” wystartował w rewanżu we Wrocławiu. Po 12 wyścigach Sparta prowadziła różnicą 10 punktów, co dawało jej tytuł mistrzowski. Trzy ostatnie biegi wygrali jednak goście, a w decydującym złoto Unii zapewnił Pawlicki!

Przez tydzień noga oczywiście się nie zrosła, ale „Piter” wystartował w rewanżu we Wrocławiu. Po 12 wyścigach Sparta prowadziła różnicą 10 punktów, co dawało jej tytuł mistrzowski. Trzy ostatnie biegi wygrali jednak goście, a w decydującym złoto Unii zapewnił Pawlicki!