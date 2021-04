Najlepsze gry Battle Royale na 2021 rok

wciąż trzyma się mocno, a dzisiaj użytkownicy mają większy wybór, niż kiedykolwiek wcześniej. Być może nawet… za duży. W co więc zagrać, jeśli co chwila na rynku pojawia się nowa produkcja, a których tytułów lepiej unikać?

, jeszcze bardziej, niż pozostałe strzelanki, wymagają dużej liczby aktywnych użytkowników. Borykają się też często z problemami technicznymi, nierzadko wysokimi wymaganiami sprzętowymi, czy plagami cheaterów. Co więcej, aby zachować świeżość, dobry BR wymaga ciągłych aktualizacji. Przyjrzeliśmy się więc wszystkim dostępnym tytułom, zarówno wielkim, jak i tym małym, by wybrać najlepsze obecnie gry tego typu.

, nawet tuż po swojej niespodziewanej premierze, nigdy nie cieszył się tak wielką popularnością, co konkurencja. Być może jednak takie trzymanie się w cieniu innych wyszło Apexowi na dobre, bo wydaje się, gra jest z sezonu na sezon coraz lepsza. Nie można też zapomnieć o dopracowanej od początku mechanice, dość niskich wymaganiach, unikalnym stylu i innowacjach, które stale wprowadzają do gatunku powiew świeżości. Apex cieszy się też stale rosnącą popularnością, co oznacza, że nie musimy obawiać o świecące pustkami serwery.

, zasługujący dziś na miano najbardziej mainstreamowej strzelanki. Jest też wyjątkowo przystępny, co z pewnością docenią niedzielni gracze. Niestety, jest jedno ale: Warzone wciąż boryka się z problemem oszustów, nawet mimo zbanowania prawie pół miliona kont od dnia premiery. Nieco lepiej wygląda sytuacja w kwestii rozmiarów samej gry. Warzone nie zajmuje już tyle miejsca na dysku, co kiedyś, choć z pewnością wciąż może odstraszyć niektórych graczy. Obecnie na pecetach wymaga nieco ponad 52 GB w wersji standalone, zaś wraz z samym Modern Warfare zajmuje aż 133 GB… Mimo wszystko to wciąż jeden z najlepszych Battle Royale na rynku.

PlayerUnknown's Battlegrounds, czyli po prostu PUBG, to gra, która de facto rozpoczęła epokę Battle Royale. I choć ma nieco ponad 3 lata, to dziś wydaje się wręcz… oldskulowa. Podczas gdy konkurencja ściga się w dziedzinie innowacji i próbuje na nowo zdefiniować gatunek, to PUBG wciąż pozostaje wierny swojej początkowej filozofii. Rozgrywka wciąż jest zdecydowanie bardziej realistyczna, niż w innych tego typu grach, co z pewnością odpowiada bardziej “ortodoksyjnym” użytkownikom. Niestety, wydaje się, że PUBG przeżywa właśnie schyłek swojej potęgi, przynajmniej poza Azją. Nie oznacza to oczywiście, że dzisiaj nie znajdziemy aktywnych meczów – wręcz przeciwnie! Być może jednak warto zastanowić się nad

Fortnite to, stale i niezmiennie, prawdziwy gigant gamingu. Nic też nie wskazuje na to, by miał tę pozycję utracić. Gdy mogłoby się przez chwilę wydawać, że Fortnite nie jest już “modny”, to po chwili powraca z nową aktualizacja i po raz kolejny pokazuje swoją ogromną popularność. I być może nie ma już tak, że otwieramy lodówkę, a tam Fortnite – to szaleństwo już minęło, ale pod żadnym pozorem nie należy tej gry lekceważyć. Niektórych może jednak odrzucić rozgrywka, w kierunku której wyewoluowała flagowa produkcja Epic Games. Nie każdemu spodobają się zmiany wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat, a ogromny nacisk na szybką budowę sprawił, że