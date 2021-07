14 najlepszych filmów o grach, które warto obejrzeć już teraz

Choć bardzo byśmy chcieli, nie da się grać w gry wideo o każdej porze dnia i nocy. Od czasu do czasu potrzebna jest chwila odpoczynku - i dobrze byłoby ją wypełnić jednym z polecanych przez nas filmów.

Przeszukaliśmy archiwum Red Bull TV w poszukiwaniu listy tytułów, które stawiają gry na pierwszym planie. A co najlepsze, nie musisz opuszczać tej strony, by je znaleźć!

1. Against the Odds

Against the Odds - niezwykła historia Team OG

Największa baśń w historii esportu, Against the Odds, to wnikliwe spojrzenie na to, jak Team OG powrócił z dna, by wygrać The International 18. Wchodząc na imprezę z drużyną, która nigdy nie grała razem, wliczając w to byłego trenera sprowadzonego w ostatniej chwili i nie dając żadnych szans zarówno fanom, jak i zawodnikom, ta zgrana ekipa Dota 2 zdobyła największą nagrodę w oszałamiającym stylu, przecząc oczekiwaniom i doskonale się przy tym bawiąc. Życzymy powodzenia w usuwaniu uśmiechu, który zagości na twojej twarzy po obejrzeniu tego filmu.

2. Playing Fields

Esports

Od neonowych kafejek w Tokio do światowej sławy panteonu projektantów gier wideo. Niewiele jest krajów na ziemi, które żyją gamingiem bardziej, niż Japonia. Żeby dowiedzieć się, dlaczego to właśnie Japonia pozostaje liderem branży, obejrzyjcie "Playing Fields". Seria, która zagłębia się w ten wirtualny krajobraz, odkrywając przemysł stojący za całą produkcją. Padają też pytania do rodowitych Japończyków i kolegów z Red Bull Esport, Daigo "Bestii" Umehary i Tanukany, dlaczego wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

3. The Ripple Effect

Poznaj twórcę Ponga!

Możesz nie znać go z nazwiska, ale na pewno jako gracz odczułeś wpływy Nolana Bushnella, założyciela Atari i bóstwa gier zręcznościowych. W ramach serii Red Bull Ripple Effect, badającej przedsiębiorców, którzy na zawsze zmienili kulturę młodzieżową, w tym odcinku rozmawiamy z Nolanem Bushnellem. O tym, jak połączył swoje doświadczenie w branży rozrywkowej z wiedzą z zakresu elektroniki, by stworzyć Ponga. Tak, Ponga! Obejrzymy jego skromne początki, a następnie Pongmanię, przed jego odejściem z firmy i niefortunnym krachem gier w 1983 roku. Ten tytuł powinien być obowiązkowym punktem programu dla każdego fana popkultury.

4. Esports Unfold

TaZ: Moja esportowa droga

Zapewne oglądasz ich na Twitchu, ale ile tak naprawdę wiesz o swoich ulubionych graczach? Ta produkcja pozwala zajrzeć do życia i historii największych nazwisk esportu z dala od wypełnionych po brzegi aren, spędzając czas z gwiazdami w ich domowym środowisku, wraz z najbliższymi im osobami. Wśród dotychczasowych rozmówców są Topson i JerAx z OG oraz były mistrz świata FIFA, Agge. Wspaniale nakręcone odcinki same w sobie są mini arcydziełami. W najnowszym odcinku serii poznaliśmy lepiej historię absolutnej legendy polskiego esportu: Wiktora "TaZa" Wojtasa .

5. Wreck or Get Rekt

Wreck or Get Rekt

Jeśli myśleliście, że trash-talk między bohaterami Street Fightera był trochę zbyt ostry, spróbujcie słownego sparingu między Amerykanami ThatDemoGuy i Quintonem, dwoma rywalizującymi graczami bijatyk. W tym filmie walczą o prawa do ostatecznej przechwałki i nie wstydzą się tego pokazać. Z dala od wypełnionych po brzegi aren Red Bull Kumite, ich pojedynki odbywają się w zamkniętych, acz hałaśliwych kuluarach, dzięki czemu gra wraca do swoich arcade'owych korzeni.

6. Diggin' in the Carts

The rise of VGM

Na wypadek, gdyby okazało się, że mieszkałeś w jaskini, w błogiej nieświadomości motywu muzycznego Guile autorstwa Yoko Shimomury (absolutny hit!), wiedz, że żaden naród nie wywarł większego wpływu na muzykę z gier wideo, niż Japonia. Ta seria, składająca się z sześciu krótkich, ale uroczych odcinków, jest listem miłosnym do kraju i jego wpływu na VGM. Przemawiając do wspaniałych umysłów na temat gier, gatunków, odbiorców i dawnych technologii, które ukształtowały sposób, w jaki gramy. To 8-bitowy specjał.

7. The Art of Street Fighting

Sztuka ulicznych walk

Kolejny film dla fanów gier Capcomu, The Art of Street Fighting to wciągająca produkcja o największych graczach na dzisiejszej scenie Street Fighter V. Rozmawiając z takimi zawodnikami jak Luffy, Xiao Hai, Tokido, Gamerbee, i oczywiście z samym “Bestią” Daigo, gdy przygotowują się do Red Bull Kumite, ujawniono psychiczne i fizyczne trudy, zaciekłą rywalizację, wewnętrzne porachunki i dokładnie to, co składa się na bycie jednym z elity na świecie.

8. Conquest Road Trip

Filadelfia

Czasami nie chodzi o cel, ale o samą podróż. Tak więc, aby nawiązać do Red Bull Conquest, najważniejszej amerykańskiej regionalnej serii gier walki, profesjonalni gracze Anakin i Snake Eyez wyruszyli w podróż do kilku amerykańskich miast. Po drodze zatrzymali się u lokalnych społeczności gier walki, spotykając się z graczami na miejscu. I nie, nie natknęli się na żadnego bizona...

9. Cultivation

Wyzwania i gry idą w parze, ale co z tymi wyzwaniami, na które trafiamy z dala od ekranu? W 2015 roku Leffen, szwedzki profesjonalista Super Smash Bros. Melee, nie został wpuszczony do USA, ponieważ władze stwierdziły, że gra nie jest oficjalnym sportem. Dla ówczesnego numeru dwa na świecie było to monumentalne niepowodzenie. Drugi sezon "Cultivation" śledzi długą drogę Leffena do odzyskania miejsca przy największym stole w grze.

10. Gaming The Real World

Gaming the Real World

Czy Minecraft może zmienić świat? To główne pytanie tego niezwykłego dokumentu, który bada, jak grupa wizjonerskich graczy i programistów wykorzystuje grę wideo do wywierania wpływu na rzeczywiste miasta. Przekształcając wcześniej niezamieszkałe obszary i kształtując ulice przyszłości, udowadnia, jak wartościowy może być rozwój gier. Zaufaj nam, spodoba ci się to.

11. Screenland

Dreamer's Dilemma

Współtwórca Dooma robi gry dla swoich dzieci? Jest Archeolodzy gamingu zdmuchujący pajęczyny z zabytkowego sprzętu? Są. Współpraca między sławnym autorem erotyków a niezależnym deweloperem? Tak, to też jest uwzględnione. Bez względu na subkulturę gier, jeśli jest dziwna i interesująca, prawdopodobnie została odkryta przez twórców Screenland w tej spektakularnie zabawnej, dziewięcioczęściowej serii.

12. Part of the Game

Copenhagen

W sposób, w jaki technologia online połączyła świat gier - lub zhomogenizowała, w zależności od tego, jak na to spojrzeć - zbyt łatwo można stracić z oczu społeczności i ekipy graczy w konkretnych miastach oraz rolę, jaką przemysł odgrywa na poziomie społecznym. Ta seria pakuje walizkę i wyrusza do miejsc na całym świecie, takich jak São Paulo i Istambuł, aby zobaczyć, jakie gry rozwijają się w określonych obszarach i jaki mają wpływ. Przypomina to o fizycznej więzi, jaką dają nam gry.

13. Prism

Dan, gracz z bionicznym przedramieniem

Gdyby zajrzeć za kulisy miliardowych marek i błyszczącego świata esportu, można odkryć mnóstwo prawdziwych bohaterów gier. Wystarczy wziąć Daniela Melville, gracz z protezą ramienia inspirowaną przez postać z Deus Ex, lub Mia Stellberg, psycholog, która pomaga zawodowym graczom radzić sobie z presją psychiczną, aby osiągać jak najlepsze wyniki. Obie te postacie zostały znakomicie przedstawione w mini serialu dokumentalnym Prism, który jest już dostępny na naszej stronie.

14. Levels

Jak powstają hitowe gry? Poznaj twórców Cuphead!

Od tego, dlaczego świat zakochał się w boleśnie pięknym Monument Valley, po odkrywanie super progresywnych wartości stojących za niezależnym studiem Motion Twin, twórcami platformówki Dead Cells. Ta sześcioodcinkowa seria ujawnia, jak wiele wysiłku wkładają programiści w swoje rzemiosło, odnajdując tych, którzy poświęcili się dla swojej sztuki i dlaczego jest to istotne. Dzięki temu tytułowi nabierzesz nowego szacunku do skromnego piksela.