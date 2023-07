Kochasz anime? Musisz sprawdzić te gry!

League of Legends: Wybieramy 5 najlepszych postaci do …

Wielu fanów anime swoją przygodę zaczęło od ikoniczngo już Dragon Balla. Fenomen tego anime jest równie wielki jak Pokemonów, a uniwersum smoczych kul nadal pojawia się na ubraniach, plakatach i oczywiście w grach, ciągle łącząc pokolenia. Na rynek gier wyszło wiele gier z tej serii, większość z nich na dobrym poziomie, jednak to Dragon Ball Z: Budokai Tenkachi 3 jest jednym z najbardziej lubianych tytułów, mimo że jest już dość starą grą. Budokai to kolejna odsłona bijatyk, gdzie do wyboru mamy 20 lokacji i niezliczoną liczbę postaci. Wcielicie się w postać Saiyan czy ludzi? No i kto by nie chciał stoczyć epickiego pojedynku Vegetą?