Animal Crossing: New Horizons podbił serca milionów graczy dzięki swojej nietypowej jak na dzisiejsze czasy rozgrywce. W skrócie: to “symulator” życia na spokojnej wyspie, na której można rozmawiać z innymi mieszkańcami, budować swoje miasto, eksplorować naturę, pielęgnować ogródek czy łowić ryby. Dostępnych aktywności jest cała masa i choć w tej grze “mało się dzieje”, to Animal Crossing: New Horizons jest idealnym rozwiązaniem na totalny relaks po męczącym dniu. Zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych!

Animal Crossing: New Horizons podbił serca milionów graczy dzięki swojej nietypowej jak na dzisiejsze czasy rozgrywce. W skrócie: to “symulator” życia na spokojnej wyspie, na której można rozmawiać z innymi mieszkańcami, budować swoje miasto, eksplorować naturę, pielęgnować ogródek czy łowić ryby. Dostępnych aktywności jest cała masa i choć w tej grze “mało się dzieje”, to Animal Crossing: New Horizons jest idealnym rozwiązaniem na totalny relaks po męczącym dniu. Zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych!

Animal Crossing: New Horizons podbił serca milionów graczy dzięki swojej nietypowej jak na dzisiejsze czasy rozgrywce. W skrócie: to “symulator” życia na spokojnej wyspie, na której można rozmawiać z innymi mieszkańcami, budować swoje miasto, eksplorować naturę, pielęgnować ogródek czy łowić ryby. Dostępnych aktywności jest cała masa i choć w tej grze “mało się dzieje”, to Animal Crossing: New Horizons jest idealnym rozwiązaniem na totalny relaks po męczącym dniu. Zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild