Poczuj się jak Łukasz Czepiela, czyli najlepsze gry lotnicze

Łukasz Czepiela Pierwszy polski pilot w Red Bull Air Race, Łukasz Czepiela złapał lotniczego bakcyla w wieku 6 lat. Było to wtedy, gdy ojciec zabrał go na pokazy lotnicze odbywające się w podrzeszowskiej Jasionce.

Polak, który jest pierwsza osobą, której udało się tego dokonać, do całej akcji przygotowywał się 2 lata. Czepiela potwierdził, że jest absolutną legendą w swoim fachu, a w manewrach samolotowych ogranicza go tylko wyobraźnia. Momentami, jak wówczas, gdy zdecydował się zanurkować po ścianie drapacza chmur, sprawia wrażenie niczym bohater gier komputerowych.

Microsoft od lat doskonalił swój projekt (pierwsza odsłona ukazała się już w 1982 roku!). Dziś to jeden z najlepszych symulatorów lotów, jaki można odpalić na swoim pececie bądź konsoli. Wiernie odtworzone maszyny, od wielkich samolotów pasażerskich po samoloty sportowe i motolotnie. Do tego przepiękne widoki, które możemy podziwiać w trakcie lotów. Momentami naprawdę można zatracić się w tym, czy wciąż jesteśmy świadkami komputerowo wygenerowanej rzeczywistości, czy prawdziwych ujęć.

