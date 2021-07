Gry, które zasługują na adaptację filmową

Gry komputerowe i kino to związek, który trwa już od prawie trzydziestu lat. Zaczęło się w 1994 roku, od “Street Fightera” ze specjalistą od kopniaków i szpagatów Jeanem-Claudem Van Damme’em. Potem była kolejna kultowa bijatyka, “Mortal Kombat”, później Lara Croft z “Tomb Raidera” dostała twarz samej Angeliny Jolie. Przez upiorny świat “Resident Evil” przeprowadzała nas Milla Jovovich, a Michael Fassbender skakał po średniowiecznych budynkach jako zabójca z “Assasin’s Creed”.

Poziom tych filmów był, mówiąc delikatnie, różny. Producentom kasa zwykle się zgadzała, bo zaciekawieni gracze ruszyli do kin i kupili bilety, ale z seansu wychodzili raczej rozczarowani. Może dlatego, że zekranizowane do tej pory gry niekoniecznie się do tego nadawały. Popularność tytułu to jedno, a jego “filmowość” to coś zupełnie innego. Najbardziej filmowe gry jeszcze nie doczekały się adaptacji. Przedstawiamy te, które naszym zdaniem powinny zostać przeniesione na srebrny ekran w pierwszej kolejności.

Mass Effect

Rok 2183, komandor Shepard jako pierwszy człowiek w historii zostaje przyjęty do elitarnego grona "Widm", agentów galaktycznych służb specjalnych. Już w czasie pierwszej misji napotyka na niezwykle potężnego przeciwnika - przedstawiciela rasy myślących maszyn, które co 50 tysięcy lat niszczą całe życie, by mogło narodzić się na nowo. Właśnie teraz świat ma zakończyć narzucony przez nich cykl istnienia.

Czy jeden człowiek może stawić czoła tak potężnym przeciwnikom? Czy zdoła przekonać radę i zebrać sprzymierzeńców do podjęcia walki ze wspólnym wrogiem?

Seria “Mass Effect” to trudne, osobiste decyzje, goniący czas, potężni i przebiegli przeciwnicy. Wsparcie lojalnej, bohaterskiej załogi, historie przyjaźni, miłości i poświęcenia. W tle podróże między zasiedlonymi planetami, laserowe strzelaniny i epickie kosmiczne bitwy. Czego chcieć więcej? Rozmachu? No to wyobraźcie sobie, że widzicie w kinie Cytadelę, stację kosmiczną wielkości planety, myślące okręty bojowe strzelające strumieniami ciekłego metalu czy podróż głównych bohaterów do pełnego niebezpieczeństw serca galaktyki.

Film miałby szansę stać się hitem science-fiction, na zawsze zapamiętanym w kinematografii.

Co ciekawe, w 2010 roku już został zapowiedziany film bazujący na pierwszej części gry, gdzie głównym bohaterem miała być męska postać Sheparda. Premiera planowana była na 2018-2019 rok, niestety produkcja nie doszła do skutku.

Powstały komiksy, książki i anime, ale fani serii wciąż chcą więcej. I trudno im się dziwić. My też chcemy.

Dark Souls

Wyobraźcie sobie mroczne krajobrazy niczym z Władcy Pierścieni. Monumentalny, opuszczony zamek Lothric, skąpany w blasku księżyca Irithyll w Mroźnej Dolinie, czy mroczne, katakumby wypełnione wrogimi szkieletami i pułapkami.

Umieśćcie w takim świecie następującą historię:

Początek świata miał miejsce w Epoce Pradawnych. Gdy wszystko dopiero się formowało spowite mgłą, mgłą władzę miały smoki, aż do czasu powstania pierwszego płomienia. Podczas tego, puści powstali z mroku i odnaleźli cztery dusze lordów - ognista Wiedźma z Izalith, której dusza symbolizowała życie, Sprytny Karzeł, z mroczną duszą, z której powstali ludzie, Gravelord Nito, posiadający duszę śmierci oraz Gwyn, władca światła i mroku. Z czasem lordowie wypowiedzieli wojnę smokom, chcąc przejąć władzę nad światem. Wygrali tę krwawą wojnę podstępem, z gdy z pomocą przyszedł zdrajca smoków, Seath Scaleless. Z czasem, po tych wydarzeniach, pierwszy płomień zaczął słabnąć, wraz z mocą lordów. Nawet próba wzniecenia go, podjęta przez Wiedźmę, skończyła się dla niej tragicznie, tworząc Płomień Chaosu.

Spektakularna wojna Lordów ze Smokami , Epoka Ognia i opowieść o tym jak Gwyn stał się pustym, to dopiero początek. Co się stało dalej z mocami władców? Jaką rolę odgrywa główny bohater, gdy tysiąc lat później wyrusza w podróż do Pieca Pierwszego Płomienia?

To dobry materiał na filmową trylogię.

Hellblade

Po space-operze i epickim fantasy czas na mroczny horror, którego miejscem akcji są mroczne krainy z nordyckiej mitologii . Hellblade to brutalna i poruszająca historia.

Nasza bohaterka, celtycka wojowniczka przemierza niebezpieczne, wrogie krainy, by odzyskać duszę ukochanego, który zginął niegodną śmiercią - został złożony w ofierze poprzez rytuał “Krawego Orła” i trafił do wikińskiego piekła, Helheim. Podczas swojej drogi napotyka wiele przeszkód, zagadek, które musi rozwiązać, by przejść dalej. Odnalezienie odpowiedniego symbolu, ucieczka przed płomieniami i walka z własnymi lękami, chwilami dla głównej bohaterki zdaje się to być za dużo, gdy przerażenie i bezradność stają się nie do zniesienia. Dodatkowo w czasie drogi doświadczamy ogarniającej Senuę psychozy, nasilonej traumą. Bohaterka cały czas słyszy głosy, chwilami uporczywe, ale i pomocne. Jej stany są przedstawione tak wyraźnie, że możemy odczuć je na własnej skórze.

Świat widziany oczami Senui jest spowity w ciemności i przytłaczający, pełen bóstw i potworów. Jeśli lubicie mitologiczne opowieści w wersji poważniejszej niż w Marvela, a do tego immersyjne kino, które pozwala wczuć się w emocje bohaterów, film Hellblade na pewno by się wam spodobał. Podróż przez Yggdrasil, drzewo świata, oplatające swoimi korzeniami cały świat, to także podróż przez nordycką mitologię. Poznamy historie Surtra, boga ognia, Garmra, psa bogini Hel, córki Lokiego, który strzeże bram Helhaim, czy Hugina i Mugina - dwóch kruków Odyna.

W roku 2019 została zapowiedziana druga część gry, Senua’s Saga: Hellblade 2, data premiery jeszcze nie jest znana.

Horizon Zero Dawn

Powstało wiele postapokaliptycznych produkcji, które zazwyczaj ukazują nam szary świat pokryty kurzem, idąc częściej w stronę stylistyki z Mad Maxa .

Tutaj, mimo zrujnowanego świata i budynków, świat zachwyca zielenią i pięknymi krajobrazami , tworząc malowniczy klimat.

Ludzie zamiast tworzyć swoją technologię, wytwarzają proste bronie i żyją niczym dawne plemiona, padając ofiarą mechanicznych, zbuntowanych stworzeń. Nikt do końca nie wie skąd się wzięły ani czym są tajemnicze ruiny i artefakty pozostałe po dawnych ludziach.

Aloy, która od urodzenia jest wyrzutkiem, musi radzić sobie z niechęcią ludzi. Na szczęście ma sprzymierzeńca w Roście, mężczyźnie, który uważa ją za przybraną córkę. Jako dziecko nie rozumiała, czemu jest wyrzutkiem i przez swoją charakterność nie raz sprawiała przybranemu ojcu problemy.

Pod jego okiem i z pomocą tajemniczego przedmiotu, który pomaga dostrzec słabe punkty maszyn, wyrasta na dzielną wojowniczkę. Gdy jest już przygotowana, przystępuje do Próby, podczas której dostaje szansę, by zmienić swój los i stać się wojowniczką plemienia Nora. Po osiągnięciu celu, pojawia się kolejny – poznanie historii maszyn, a przede wszystkim, odkrycie własnego pochodzenia.

Ta historia wniosłaby świeżość do tej tematyki w kinematografii, pokazując inną wizję świata po kataklizmie. A jak wiadomo, widzowie często czerpią przyjemność z oglądania wizji apokalipsy .

The Last of Us

Wielu graczy oglądając film “Logan” myślało o “ The Last of Us ”. Gra studia “Naughty Dog” też opowiada o wyjątkowej dziewczynce i zmęczonym życiem facecie, który w opiece nad nią odnajduje sens.

Świat, który znamy, dobiegł końca. Epidemia grzyba zmieniła niemal całą ludzkość w bezmyślne mordercze potwory. Cywilizacja leży w gruzach, nieliczni ocaleli żyją w obskurnych gettach i walczą o skromne zasoby. W takiej rzeczywistości poznajemy Joela, czterdziestokilkuletniego mężczyznę, który na początku apokalipsy stracił rodzinę. Jest wewnętrznie pusty, chce tylko dożyć kolejnego dnia. A potem poznaje Ellie, 12-latkę, która jakimś cudem wykształciła odporność na chorobę, która wszystko zniszczyła. Wyrusza z nią w długą drogę przez post-apokaliptyczne Stany Zjednoczone, które na zawsze zmieni ich oboje.

The Last of Us to ciągłe życie w strachu. Przed zarażonymi, przed innymi ludźmi, którzy rzadko będą chcieli nas wesprzeć, a zdecydowanie częściej odebrać nam wszystko, co mamy. Od początku twórcy trzymają nas w napięciu, które nie odpuszcza nawet na chwilę. W każdej chwili może wyskoczyć na nas klikacz, wszędzie czają się szajki bandytów, złodziei, morderców, a nawet kanibali.

Czy Ellie i Joel dotrą bezpiecznie do celu? Czy mężczyzna zdoła ocalić dziewczynkę? Czy ona, pozostawiona sama sobie, zdoła ocalić jego? “The Last of Us” to materiał nie tylko na świetne post-apo, ale i na psychologiczne kino drogi, w którym drżęlibyśmy o los bohaterów od pierwszej do ostatniej minuty, razem z nimi cieszyli się i płakali. Widzieliście “Drogę” z Viggo Mortensenem, na podstawie doskonałej powieści Cormaca McCarthy’ego? To mogłoby być równie dobre.

Unravel

Na koniec tytuł, który nada się też dla młodszych widzów.

Yarny, nasz główny bohater, to stworek z włóczki, który wymyka się z domu, by odnaleźć zagubione wspomnienia. Dla tak małej istoty, świat zewnętrzny nie jest przyjazny. Gigantyczne kruki upatrują w nim smaczny kąsek, mała kałuża to dla niego trudna przeszkoda. Gdy Yarny wraca do domu, układa kolejne elementy historii z przeszłości. Album ze zdjęciami, najlepszy do przechowywania wspomnień i sentencji, zmusza do refleksji. Może za dużo nam umyka w codziennym życiu i warto cieszyć się chwilą, zanim zostanie jedynie na fotografii?

Gra chwyta za serce . Opowieść o rodzinie, życiu i przemijaniu. Mimo braku dialogów zarówno podróż Yarny’ego jak i wspomnienia starszej kobiety, która prawdopodobnie go stworzyła, wywołają wzruszenia. Nie można przy tym nie wspomnieć o muzyce, która zmienia się dynamicznie, wpasowując się w podróż protagonisty.

Unravel doskonale sprawdziłoby się jako animacja do obejrzenia dla całej rodziny.