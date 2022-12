Domówka? Te tytuły zapewnią godziny znakomitej zabawy!

18:00, pierwsi goście - do odpalenia fajerwerków jeszcze 6 godzin, zanim wszystko się rozkręci też minie chwila. A może by tak na rozgrzewkę jakaś gierka? Oczywiście, na tego typu okazje odpadają fabularne molochy pokroju Elden Ring czy God of War. Co innego, jeżeli chodzi o krótkie, luźne gierki nastawione przede wszystkim na fun!

Overcooked

Ok, gra na pierwszy sprawia wrażenie tytułu dla dzieci w wieku 2-5 lat. Prawda jest jednak taka, że już po chwili każdy z grających poczuje się jak w prawdziwej kuchni, gdzie znaczenie ma najmniejszy nawet błąd, a co najważniejsze - czas.

Zadanie z pozoru mamy banalne - mamy wspólnie coś ugotować. Z poziomu na poziom przekonujemy się jednak, jak kreatywni w podkładaniu kłód pod nogi byli twórcy gry.

Fajnym elementem Overcooked jest fakt, że można w nie grać zarówno rywalizując między sobą, jak i współpracując. Cechą wspólną jest fakt, że oba tryby dostarczają mnóstwo zabawy.

Gang Beasts

"To głupkowata gra towarzyska, dla wielu graczy" - czy w oficjalnym opisie gry da się lepiej oddać jej charakter? Gang Beasts już na pierwszy rzut oka wygląda niepoważnie, a dalej jest tylko weselej!

Celem graczy jest wyeliminowanie, za pomocą swojego człekokształtnego gluta, pozostałych człekokształtnych glutów. Czy to zrzucając je z dachu, czy wpychając pod pociąg bądź też w wielką prasę. W tej grze nie ma miejsca na litość, a wszystkie chwyty są dozwolone, a wręcz wskazane!

Octodad: Dadliest Catch

Zasada gier imprezowych jest prosta - im bardziej absurdalna, tym lepsza. Z takiego też założenia wyszli twórcy Octotaty, czyli gry, w której odpowiadamy za poczynania statecznego ojca rodziny, który przy okazji, nie wiedzieć czemu, jest ośmiornicą.

O czym jest sama gra? Ponownie oddajmy głos twórcom: "Octodad: Dadliest Catch to gra o destrukcji, oszustwie, a także o tym jak to jest być ojcem" - brzmi spoko.

A na czym polega zadanie graczy? Cóż, każdy biorący udział w grze, odpowiada za jedną z macek Octodada. W ten sposób, mimo przeciwności losu, musimy mu pomóc ogarnąć swoją wesołą rodzinkę.

Ultimate Chicken Horse

Mieliśmy już grę, w której mamy wcielić się w rolę dobrego, przykładnego ojca, to teraz czas obudzić w sobie nutkę psychopaty. Ultimate Chicken Horse to tytuł, w którym wcielamy się w najróżniejsze zwierzęta, których zadaniem jest przejście z punktu "A" do "B".

Proste? Otóż nie do końca. Trasę między startem a metą, budujemy wspólnie z innymi graczami, podobnie rzecz ma się z rozstawianymi na niej pułapkami. Clou całości polega na tym, by tak utrudnić przejście, aby nikt poza nami nie zdołał dotrzeć do celu.

Mount Your Friends

Technicznie - prawdopodobnie najbardziej skomplikowana gra w całym zestawieniu. Mount Your Friends bowiem, mimo absurdalnej scenerii i całego zamysłu sytuacji, w której z praktycznie nagich mężczyzn budujemy jak najwyższą wieżę na plecach baranka stojącego na pniaku (nadążacie?), wymaga całkiem sporo logicznego myślenia i zmysłu konstruktorskiego.

Naszym celem, jak już wspomnieliśmy wcześniej, jest zbudowanie jak najwyższej wieży. Robimy to, kolejno wspinając się na to, już udało nam się stworzyć. Zadanie nie jest jednak proste, chociażby ze względu na sterowanie, którym musimy panować nad wszystkimi czterema kończynami naszego siłacza. Dobrze odwzorowana fizyka, sporo logicznego myślenia, a to wszystko skąpane w absurdzie i humorze +18. Gra jedyna w swoim rodzaju.

Screencheat

Pomysł jest banalny - musisz przypomnieć sobie czasy, gdy w młodości grając z bratem na dzielonym ekranie starałeś się go oszukać podpatrując jego część monitora.

Screencheat to strzelanka, w której każdy gra niewidzialną postacią. Wszyscy jednak grają na jednym, współdzielonym ekranie, a naszym zadaniem jest przede wszystkim kontrola ekranów naszych rywali. Na tej podstawie lokalizujemy nasze potencjalne cele.

Jak wyeliminować oszustwa? Zrobić z nich główną regułę gry! Banalne? Pewnie, że tak. A jak skuteczne!

Push Me Pull You

Gdybyście natomiast mieli ochotę sprawdzić, jak dobrze rozumiecie się ze swoim partnerem bądź przyjacielem i czy potraficie działać niczym jedno ciało - Push Me Pull You to gra dla Was!

Gra polega na sterowaniu ludzikiem, a w zasadzie dwoma ludzikami, połączonymi ze sobą w pasie. Każdy członek dwuosobowego teamu odpowiada za kontrolę nad jednym tułowiem.

Push Me Pull You to połączenie zapasów i piłki. Nasze quasi-ludzkie istoty mają za zadanie wypchnąć piłkę poza dany obszar. Kluczowe jest tu zgranie i synchronizacja z partnerem. Zatem jeżeli chcecie sprawdzić łączącą was więź na tle innych par - do dzieła!

Klasyki

Oczywiście na imprezach wciąż doskonale sprawdzą się tytuły takie jak FIFA, Just Dance, wszelakie ściganki czy Tekken. To jednak wybory oczywiste, które zna chyba każdy. My natomiast staraliśmy się wybrać nieco bardziej niszowe (i odklejone) gierki, które gwarantują masę zabawy.

