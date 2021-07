5 gier idealnych na wakacje

W tej grze wcielicie się w bóstwo Pataponów. Walecznej rasy istot gotowych stoczyć zaciętą walkę z każdym przeciwnikiem, który stanie im na drodze. Wszystko po to, by ratować swoje plemię przed zagładą. Dzięki magicznym bębnom, Pataponi wykonają rozkazy po użyciu odpowiedniej sekwencji przycisków na padzie zagrzewając armię do boju. Pamiętajcie o utrzymaniu rytmu, a nie jest to łatwe, gdy jednocześnie musicie zdecydować, co zrobić, by nasi wojownicy wyszli z walki bez szwanku. Ta muzyczna gra strategiczna sprawdzi się w letnie wieczory, gdy macie pod ręką PS4. Dobra dla graczy w każdym wieku.