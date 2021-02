7 najlepszych gier o wikingach

Valheim

Valheim to bezdyskusyjny hit ostatnich tygodni - produkcja zadebiutowała 2 lutego w ramach wczesnego dostępu i z miejsca stała się bestsellerem, zgarniając przytłaczająco pozytywne recenzje użytkowników Steama (na 56 571 opinii, którymi podzielili się nabywcy gry, tylko nieco ponad 2 000 to komentarze negatywne). Fakt ten jednak nie dziwi, jeśli pod uwagę weźmiemy, że do czynienia mamy z sandboksowym charakterem rozgrywki, wyzwaniami craftingowymi i survivalowymi (bohater może umrzeć z głodu lub wychłodzenia - a także na szereg innych sposobów). Dodajmy do tego, że rdzeniem zabawy jest wikińska kultura i możliwość kooperacji do maksymalnie 10 współgraczy w jednym momencie, a zrozumienie fenomenu Valheima w ostatnich dniach wcale nie będzie trudne.