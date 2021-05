Najpiękniejsze gry z ray tracingiem

Dowiedz się więcej PRISM 1 sezon · Odcinek 1. Zobacz wszystkie odcinki

Ray tracing – każdy o tym mówi, nie każdy miał już okazję zobaczyć tę technologię w akcji, przynajmniej na własnej skórze. W skrócie, jest to nowy, rewolucyjny sposób na oświetlenie w grach, który jeszcze bardziej zbliża nas do fotorealizmu. Na chwilę obecną wielu graczy traktuje ray tracing jako ciekawostkę i śpiew przyszłości, ale... to już tak naprawdę teraźniejszość. O ile ma się wystarczająco mocny sprzęt, oczywiście! Jakie gry więc najlepiej obrazują piękno ray tracingu? Przedstawiamy dziesięć zjawiskowych tytułów, które wprowadzają świat gamingu w nową epokę.

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Cyberpunk 2077

Nie moglibyśmy zacząć tej listy od jakże kontrowersyjnego i jakże pięknego Cyberpunka . Użytkownicy nie szczędzili słów krytykując polski megahit, ale nikt nie narzekał na jego wygląd, przynajmniej na wypasionych komputerach. Wedle wielu to właśnie Cyberpunk 2077 jest grą, która najlepiej na świecie wykorzystała technologię ray tracingu, tworząc niezapomniane widoki Night City. Skok technologiczny odbywa się jednak kosztem wymagań sprzętowych, które, co tu dużo mówić, są olbrzymie. Dziś naprawdę niewielu może nacieszyć się Cyberpunkiem w jego pełnej krasie, ale w końcu na tym właśnie polega wyprzedzanie swojej epoki.

Metro Exodus © 4A Games

Metro Exodus: Enhanced Edition

Metro Exodus już wcześniej oferował wsparcie dla technologii ray tracingu, ale dopiero wydana w maju 2021 roku Enhanced Edition wykorzystuje jej cały potencjał. Ta reedycja jest pierwszą w historii gamingu grą, której w ogóle nie odpalimy bez odpowiednio nowoczesnej karty graficznej. O ile oryginalna wersja działa w obu trybach, zarówno z włączonym ray tracingiem, jak i bez niego, to twórcy Enhanced Edition przebudowali cały tytuł z myślą o śledzeniu promieni. To kolejny duży krok na drodze do przyszłości.

Minecraft RTX © Microsoft

Minecraft

Gdyby parę lat temu ktoś powiedział, że Minecraft będzie jedną z najpiękniejszych gier na rynku, to większość użytkowników popukałaby się głowę. Oczywiście piękno jest subiektywne, a grafika Minecrafta jest co najmniej specyficzna, to nie można odmówić jej prawdziwego artyzmu. Ray tracing jednak wyniósł ten kultowy tytuł na zupełnie nowy poziom. Technologia ta tchnęła nowe życie w klockowy świat, który dzisiaj wygląda niemalże nie do poznania .

Control © 505 Games

Control

Control nawet bez ray tracingu jest grą zjawiskowo piękną, ale po jego włączeniu staje się jedną z najbardziej widowiskowych gier wszech czasów. A przy tym nie ma aż tak wygórowanych wymagań technicznych. Ma to związek choćby z brakiem dużych, otwartych przestrzeni i bujnej roślinności, czy dość klaustrofobicznym klimatem, w końcu o to chodzi w Control, więc twórcom niewątpliwie było “łatwiej” wykorzystać potencjał ray tracingu. Nie zmienia to jednak faktu, że tę grę można śmiało polecić komuś, kto jeszcze nigdy nie doświadczył takiej technologii, a chce od razu wpaść w osłupienie.

The Medium - główna bohaterka gry, Marianna © Bloober Team

The Medium

Każdy, kto zna się na horrorach wie, że światło gra w nich decydującą rolę. Nic więc dziwnego, że ray tracing wykorzystuje się w dreszczowcach, choć o dziwo wciąż niewiele tego typu produkcji po niego sięgnęło. Na szczęście Polacy z Bloober Team stworzyli naprawdę fenomenalnie wyglądającą grę , w której ray tracing pomaga zbudować gęsty, niepokojący klimat.

Crysis Remastered © Crytek

Crysis Remastered

“Czy zadziała na nim Crysis?” – to klasyczne pytanie, jakie od lat zadają sobie użytkownicy komputerów osobistych. I o ile parę lat po premierze stało się to zwykłym memem, to po wydaniu Crysis Remastered okazało się, że po raz kolejny megahit Cryteku wyciśnie z pecetów siódme poty. Gigantyczne, otwarte mapy, bujna flora, wszechobecna woda i masa efektów specjalnych to coś, czym Crysis zawsze zachwycał, a w swojej zremasterowanej wersji budzi jeszcze większe emocje.

Battlefield V © EA Dice

Battlefield V

Seria Battlefield od wielu lat zachwycała swoimi walorami audiowizualnymi, więc nikogo nie powinno dziwić, że Battlefield V robi świetny użytek z ray tracingu. Oczywiście sama gra spotkała się z bardzo mieszanymi opiniami , zwłaszcza ze względu na swój tryb sieciowy, ale o samej grafice mało kto powie złe słowo.

Shadow of the Tomb Raider © Eidos-Montréal

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider został wydany w 2018 roku, ale do dziś uznawany jest za jedną z najlepiej wyglądających gier na rynku, a dla wielu ekspertów stanowi świetną platformę testową dla podzespołów komputerowych. Po kilku miesiącach od premiery doczekał się aktualizacji wykorzystującej ray tracing i od tego czasu nie przestaje zachwycać.

Amid Evil © New Blood Interactive

Amid Evil

A teraz coś dla fanów oldskulowych strzelanek. Amid Evil to podróż w czasie do późnych lat dziewięćdziesiątych i klimatów Quake II (który również doczekał się aktualizacji z ray tracingiem!), ale dzięki nowej technologii świetlnej stanowi niebanalny pomost między starym, a nowym. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na specyficzny, “klasyczny” styl artystyczny, ale o samym ray tracingu nie można powiedzieć złego słowa.

Wolfenstein: Youngblood © Bethesda Softworks

Wolfenstein: Youngblood

No dobra, Wolfenstein: Youngblood spotkał się z bardzo nieprzychylną reakcją zarówno krytyków, jak i zwykłych użytkowników. Dla wielu był to krok wstecz względem poprzednich części odnowionej serii Wolfenstein. Choć sama rozgrywka pozostawia wiele do życzenia, to grafikę wychwala praktycznie każdy. Warto też zwrócić uwagę na wyjątkowo dobrą wydajność silnika gry, który nawet przy absolutnie wymaksowanych ustawieniach, w natywnej rozdzielczości 4K i z odpalonym na full ray tracingiem, nie wymaga wcale komputera godnego NASA. A to jest wciąż największą przeszkodą, by móc nacieszyć się nowoczesnym oświetleniem w grach.

Deus Ex, czy prawdziwy świat? Zobacz bioniczne przedramię w akcji!

Dan, gracz z bionicznym przedramieniem

Zapisz Zapisz Udostępnij