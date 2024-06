Najlepsze strategie wszech czasów: 15 gier, w które musisz zagrać

Czy kiedykolwiek marzyłeś o wzniesieniu potężnych miast lub poprowadzeniu triumfalnej kampanii wojskowej? Jeśli tak, to gry strategiczne są właśnie dla ciebie - to zróżnicowany i wciągający gatunek, wypełniony tytułami, w które można zagłębić się na setki godzin, nigdy się nie nudząc.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym weteranem strategii, czy nowicjuszem, istnieje wiele tytułów, w których możesz się zatopić. Tak więc nie zważając na to, czy chcesz rozpocząć przygodę z grami strategicznymi, czy po prostu szukasz kolejnej możliwości podboju, przeczytaj nasze propozycje najlepszych gier strategicznych, które warto sprawdzić.

01 Civilization 6

W panteonie wielkich gier strategicznych seria Civilization jest powszechnie uznawana za szczyt gatunku. Gra, która po raz pierwszy pojawiła się na komputerach PC w 1991 roku, była przełomowa jak na tamte czasy, umożliwiając graczom budowanie cywilizacji w skali makro, od prehistorii po niedaleką przyszłość.

In Civilization VI, dominating the seas can keep your people safe © 2K Games

Szósta odsłona jest najnowszą częścią serii, dzięki czemu podboje w niej są jeszcze bardziej wciągające poprzez oszałamiającą grafikę i bardziej złożoną mechanikę. Dostępna jest również solidna oferta dodatków DLC, dzięki czemu Civ 6 nigdy ci się nie znudzi.

02 Starcraft 2

This is how StarCraft is meant to be played © Tomek Gola/Red Bull Content Pool

Gdyby istniała góra Rushmore dla gier strategicznych czasu rzeczywistego, to z pewnością znalazłoby się na niej miejsce dla Starcrafta 2. Ten RTS polegający na budowie kosmicznych baz może pochwalić się imponującą kampanią dla jednego gracza, ale status fenomenu zapewniła mu rozgrywka wieloosobowa. Miliony graczy uzależniły się od przygotowanych przez Blizzard trybów PvP, zapewniając tym samym trwałe miejsce w historii dla tego tytułu.

03 Age of Empires 2

Nie bez powodu po ponad dwóch dekadach Age of Empires 2 wciąż ma ogromną rzeszę fanów. To dlatego, że jest to jedna z najlepszych gier strategicznych czasu rzeczywistego, jaka kiedykolwiek powstała, kładąc podwaliny pod wiele przyszłych tytułów.

Age of Empires 2: Definitive Edition oferuje fanom jeszcze więcej zawartości, a także wspaniałą, nowoczesną grafikę i liczne ulepszenia. Fandom Age of Empires jest tak ogromny, że premierowy turniej dotyczący tego tytułu, Red Bull Wololo, pozostaje jednym z największych wydarzeń esportowych na świecie.

Age of Empires 2 has become an esports favourite © Julian Schilase/Red Bull Content Pool

04 Cities: Skylines

Jeśli lubisz budować miasta, to musisz sprawdzić Cities: Skylines. Ta gra symulacyjna pozwala zbudować wymarzoną metropolię z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów, zarządzając strefami, rozmieszczeniem dróg, podatkami, usługami publicznymi i nie tylko. Opierając się na spuściźnie SimCity, deweloper Colossal Order stworzył niesamowicie realistyczną symulację zarządzania miastem, która z pewnością przetestuje twoje rozumowanie do granic możliwości. Dbałość o szczegóły w Cities: Skylines i jego kontynuacji jest naprawdę oszałamiająca.

A city and a skyline in Cities: Skylines © Colossal Order

05 XCOM 2

Dołącz do zgranej bandy bohaterów, którzy tak się składa, są ostatnią nadzieją ludzkości w walce z rasą najeźdźców z kosmosu w kontynuacji strategii turowej studia Firaxis. Dzięki głębokiej i złożonej mechanice walki, wciągającej fabule i enigmatycznemu stylowi wizualnemu, ten klasyk z 2016 roku to absolutny must have każdego fana gatunku.

06 Total War: Warhammer 3

Total War: Warhammer II. © Creative Assembly

Do tej pory omówiliśmy historyczne adaptacje i przygody science-fiction, ale jeśli wolisz klimat rodem z Władcy Pierścieni niż Bravehearta czy Star Treka, to mamy tytuł dla Ciebie! Seria Total War: Warhammer wykorzystuje złożoną taktykę serii strategii od Creative Assembly i umieszcza ją w fantastycznym świecie Warhammera, pozwalając graczom toczyć walki z orkami, krasnoludami i wysokimi elfami w dramatycznych bitwach na dużą skalę. Najnowsza odsłona serii, Warhammer 3, jest ogromna, przyćmiewając przy tym wiele współczesnych gier gigantyczną liczbą jednostek na ekranie.

07 Command & Conquer: Red Alert 2

Command & Conquer jest uważany za jedną z najlepszych serii strategicznych wszech czasów ze względu na szybką rozgrywkę, zróżnicowaną gamę jednostek i zabawne, przerywniki filmowe. Nigdzie nie widać tych cech lepiej niż właśnie w Red Alert 2, uważanym przez wielu fanów za szczytowe osiągnięcie serii.

08 Crusader Kings 3

Crusader Kings 3 ma wszystkie cechy genialnej gry strategicznej - rozległą mapę, dogłębny system walki i wciągającą oprawę wizualną - ale to, co naprawdę robi wrażenie, to fabuła. Każda postać, w którą gracz może się wcielić, ma własną, unikalną osobowość i dziwactwa, które znacznie zmienią sposób kształtowania dynastii. Historie, które pojawiają się w Crusader Kings 3 są wiarygodne, często zabawne, a czasami wzruszające. Niezależnie od tego, czy jesteś hardkorowym taktykiem, czy po prostu chcesz doświadczyć wspaniałej historii, Crusader Kings 3 jest warte uwagi.

09 Sins of a Solar Empire

W kosmosie nikt nie słyszy twoich planów. W grze Sins of a Solar Empire przejmujesz dowodzenie nad międzygwiezdnym imperium, kontrolując losy tysięcy galaktycznych obywateli poprzez każdą swoją decyzję. Demokracja jest opcją, ale częściej będziesz oceniać potencjał potężnych flot statków kosmicznych i decydować, czy możesz wyjść zwycięsko z międzygwiezdnej potyczki.

10 Age of Wonders 4

Odkryj ogromny świat fantasy w Age of Wonders 4, najlepszej jak dotąd odsłonie serii 4X studia Triump. Budowanie miasta, wykonywanie zadań i rekrutowanie potworów to kluczowe składniki formuły Age of Wonder, ale czwarta część znacznie rozszerza elementy budowania społeczeństwa, zapewniając jeszcze bardziej wymagające i wciągające wrażenia. Łączenie różnych typów potworów i tworzenie własnych szalonych kreacji to ogromna część zabawy podczas budowania najpotężniejszego imperium w królestwie.

Total War: Three Kingdoms is all about big characters and big battles © SEGA

11 Total War: Three Kingdoms

Jeśli nie przepadasz za orkami, goblinami i smokami, zamiast Warhammera, spróbuj zaprzyjaźnić się z Total War: Three Kingdoms. Ta część serii Total War przedstawia chińską wojnę domową. Każda frakcja jest dowodzona przez przywódcę z różnymi cechami charakteru, celami oraz mocnymi i słabymi stronami. Odkrywanie różnych niuansów tych postaci jest jedną z największych radości płynących z gry, zaraz obok epickich bitew.

12 Sea of Conquest

Jeśli czujesz zew morza, wyrusz w rejs z Sea of Conquest, strategiczną grą RPG, w której zarządzasz własną flotą piracką. Rekrutuj bandę parszywych rzezimieszków i plądruj w drodze do sławy i chwały, a może uda ci się zostać najbardziej przerażającym piratem jaki kiedykolwiek pojawił się na siedmiu morzach. Świetną zabawą jest również samo dostosowywanie do naszych potrzeb posiadanego statku!

13 Manor Lords

W tym wciągającym symulatorze zbudujesz własną średniowieczną wioskę, zapewnisz jej przetrwanie, a następnie bezpieczeństwo, odpierając wrogów, którzy mogą nadejść, by splądrować twoje ciężko zarobione zasoby. Gra znajduje się obecnie w fazie wczesnego dostępu, co oznacza, że niektóre systemy wciąż wymagają dopracowania, ale możemy być już dziś niemal pewni, że mamy do czynienia z genialną produkcją. Gdy tylko deweloperzy ze Slavic Magic dopracują system walki, możemy mieć do czynienia z nowym klasykiem.

14 Hearthstone

Hearthstone © Blizzard

W teorii karcianki mogą nie być tym, co pierwsze przyjdzie nam na myśl słysząc o strategiach. W praktyce jednak wymagają one sporo strategicznego myślenia począwszy już od etapu budowy talii. Stworzony przez Blizzarda Hearthstone wciąż natomiast pozostaje grą, która stała się kamieniem milowym gatunku. Ogrom kart pozwala na tworzenie niezliczonej kombinacji talii, które następnie można testować w pojedynkach z graczami z całego świata.

15 Clash Royale

Wreszcie, coś lżejszego dla tych, którzy nie mają czasu na naukę wielu systemów. Clash Royale, często określana jako gra typu "tower defence". W skrócie polega ona na obronie dostępu do własnej bazy, próbując jednocześnie zniszczyć bazę przeciwnika. Jest to gra z gatunku tych łatwych do zrozumienia, ale trudnych do wymasterowania. Dzięki temu w tej wciągającej mobilce odnaleźć się mogą zarówno niedzielni gracze, jak i zapaleni miłośnicy pogoni za rankingiem.

To tylko kilka z wielu fantastycznych gier strategicznych, które są dostępne na rynku. Jednak przy tak wielu podgatunkach, które można miksować w dowolny sposób, wydaje się, że przyszłość tego gatunku pisze się w różowych barwach.