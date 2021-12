Najlepsze gry zimowe

Nie mogło zabraknąć iście mrożącego krew w żyłach, polskiego akcentu! Frostpunk to gra jedyna w swoim rodzaju, łącząca elementy gry strategicznej, survivalu, a także moralności, której nie mogło zabraknąć w grach twórców kultowego This War of Mine. Tutaj zima jest alfą i omegą, a cała rozgrywka kręci się wokół niskich temperatur i grubej pokrywy śnieżnej. Ale to, co ważniejsze, doskonale zaprojektowana i przemyślana produkcja, w której znajdą się zarówno gracze niedzielni, jak i hardkorowcy

.