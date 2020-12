Najlepsze gry podobne do Cyberpunka 2077!

Od dziesięcioleci znana jest na świecie stylistyka gatunku, jakim jest cyberpunk - wykorzystana m.in. w kultowym anime Akira . To odmiana sci-fi, skupiająca się na negatywnych skutkach usprawniania społeczeństwa przy pomocy zaawansowanych rodzajów technologii. Estetyka nurtu cyberpunka jest niezwykle plastyczna - w końcu charakteryzuje się retrofuturystycznym sznytem lat 80 i 90, olbrzymią ilością neonów i najwyższych lotów muzyką utworzoną przy pomocy syntezatora. Nie dziwi więc, że tematyka ta jest chętnie wykorzystywana zarówno przez twórców filmowych i serialowych , jak i deweloperów gier wideo.

Najważniejszym przedstawicielem gatunku bez wątpienia stanie się Cyberpunk 2077 - ale na rynku pojawiło się już wiele produkcji opierających się na gatunkowych schematach. Czasem były to tytuły lepsze, innym razem gorsze - poniżej prezentujemy te, w które zdecydowanie warto zagrać. Na naszej liście znalazły się zarówno futurystyczne akcyjniaki, jak i pikselartowe arcydzieła kładące mocarny nacisk na klimat i fabułę. Każdy znajdzie coś dla siebie!

VIRTUAVERSE

Rozgrywająca się w nieodległej przyszłości VirtuaVerse to tradycyjna przygodówka typu "point&click" , przypominająca jedną z gier LucasArts pojawiających się w latach 90. Wygląda troszkę tak, jak gdyby powstała wskutek niezdrowej fascynacji Tima Schaffera i Rona Gilbert nie tylko neonami, ale i synthwavem oraz kwestią istoty cyberprzestrzeni w społeczeństwie. Głównym atutem gry jest oczywiście klimatyczna grafika pikselartowa oraz ciekawe rozwiązania gameplayowe .

To świat, w którym zawsze jest noc i nieustannie pada, a na horyzoncie widać inwazyjne, neonowe reklamy...

Tym jednak, czym VirtuaVerse wyróżnia się na tle konkurencji, nie jest ani przyjemna dla oka i ucha oprawa audiowizualna, ani patenty twórców na intrygującą rozgrywkę, a... sposób w jaki produkcja korzysta z dobrodziejstw inwentarza dzisiejszej kultury i przepuszcza ją przez filtr cyberpunkowego świata . Bo to świat, w którym zawsze jest noc i nieustannie pada, a na horyzoncie widać inwazyjne, neonowe reklamy - a społeczeństwo je zamieszkujące wydaje się nie mieć perspektyw i korzysta z technologicznych rozwiązań (takich jak wirtualna rzeczywistość i inne formy sztucznej stymulacji), by uciec od własnych problemów. Iście cyberpunkowy świat...

THE RED STRINGS CLUB

O ile VirtuaVerse było typową grą przygodową "point&click" w klimatach cyberpunka, tak The Red Strings Club wydaje się być całkowitym przeciwieństwem tamtego tytułu. W tym przypadku twórcy postawili bowiem na zniuansowaną, wyważoną opowieść - ociekającą jednak od cech typowych dla gatunku i skupiającą się wokół tematyki szczęścia i przeznaczenia. Gracz wciela się w barmana, którego celem jest mieszanie drinków i podawanie odpowiednich mikstur odwiedzającym lokal klientom.

To jednak nie wszystko - protagonista będzie musiał też m.in. podszywać się pod niektóre osoby, aby położyć kres wielkiemu, korporacyjnemu spiskow i. Brzmi dziwnie? I takie jest w samym gameplayu, ale to przygoda niezwykle ciekawa - ponieważ twórcy położyli ogromny nacisk na rozmowy między poszczególnymi bohaterami i budowany dzięki nim klimat. Po czasie staniemy też przed kilkoma wyborami moralnymi i przeżyjemy niejeden zaskakujący zwrot akcji - The Red Strings Club z pewnością warte jest tych kilkudziesięciu złotych ,

KATANA ZERO

Dodanie miecza samurajskiego do gry osadzonej w cyberpunkowym klimacie jest czymś, co zawsze działa. Dzięki szybkiej akcji w dwuwymiarowej zręcznościówce Katana ZERO , której akcję śledzimy z boku - oraz wykorzystaniu tytułowego uzbrojenia - jesteśmy w stanie doświadczyć niezwykle wymagającego (i tak samo satysfakcjonującego) gameplayu. Cechy szczególne? Zasadniczo jest to gra, w której jedno trafienie kończy życie protagonisty, a w walce wykorzystuje się nie tylko dashe, ale i m.in. odbijanie pocisków przy pomocy samurajskiego miecza, dzięki czemu rozgrywka jest szalenie dynamiczna. Rozgrywce towarzyszy też syndrom "jeszcze jednego poziomu" .

Na szczęście na ekranie dzieje się wystarczająco dużo, przez co - poza dźwiękami w stylu retrofuturystycznym - nie zwracamy uwagi na uboższą warstwę cyberpunkowej narracji.

W Katana ZERO to muzyka i grafika grają pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o klimaty cyberpunkowe. Fabuła jest raczej lekkim elementem towarzyszącym i w przeciwieństwie do dwóch poprzednich gier w zestawieniu nie jest głównym daniem w tym tytule . Na szczęście na ekranie dzieje się wystarczająco dużo, przez co - poza dźwiękami w stylu retrofuturystycznym - nie zwracamy uwagi na uboższą warstwę cyberpunkowej narracji.

GHOSTRUNNER

Jeśli trzeba byłoby opisać Ghostrunner w kilku słowach, wystarczyłoby napisać, że to Mirror's Edge w cyberpunkowym klimacie . Podobnie, jak w przypadku Katany ZERO, tak i tutaj kierujemy bohaterem uzbrojonym w samurajski miecz. Cech wspólnych jest jednak więcej - w Ghostrunnerze również protagonista może zostać powalony za pomocą jednego uderzenia. Dynamika gameplayu jest jednak zupełnie inna - głównie przez fakt, że mamy tu do czynienia z rozgrywką pierwszoosobową . Zabawa jest szybka, ale niełatwa, bo życie protagonista może stracić równie prosto, co w Katana ZERO - przez jedno uderzenie. Nie jesteśmy jednak bezbronni - poza futurystycznym uzbrojeniem możemy jednak biegać po ścianach, skakać, podciągać się na elektrycznym lasso, a wszystko to dzieje się w błyskawicznym wręcz tempie.

HUNTDOWN

Huntdown to uprzejmy ukłon w kierunku tandetnej akcji, która była istotą filmów i seriali z lat 80-tych i ery kaset VHS. To typowy side-scroller z bardzo ładną, 16-bitową grafiką i wspaniałymi animacjami, przywodzący na myśl Robocopa czy Blade Runnera. Może także przywodzić na myśl o wiele dynamiczniejszą wariację kultowego po dziś dzień Metal Sluga czy Broforce. Zarys fabularny jest tu na szczęście dosyć prosty - bo liczy się przede wszystkim szybka i zręcznościowa rozwałka: przejmujesz kontrolę nad łowcą głów, który musi oczyścić ulice z gangów i ich przywódców . Brzmi prosto? To chwytaj karabin i siej bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość na ulicach zepsutego miasta!

CLOUDPUNK

Jedną z bardziej kontrowersyjnych gier ubiegłego roku okazał się (obiektywnie całkiem dobry, chociaż nie idealny) Death Stranding , za którego powstanie odpowiedzialne było studio legendy branży gier wideo Hideo Kojimy . Gameplay w Death Stranding był specyficzny, to fakt - bo w większości czasu zmuszał graczy do przenoszenia paczek pomiędzy specjalnymi bunkrami w postapokaliptycznej Ameryce. Okazuje się, że Cloudpunk ma z dziełem Kojimy wiele wspólnego - ale zamiast ganiać pieszo lub w niepraktycznych pojazdach wystawianych na działanie deszczu temporalnego, poruszamy się podniebnym samochodem na wzór tego, którym poruszał się Bruce Willis w Piątym Elemencie.

To gra oparta na fabule, w której najważniejszym elementem jest przemieszczanie się z punktu A do punktu B . Tylko tyle i aż tyle - ale Cloudpunk świetnie pokazuje kilka rzeczy. Między innymi estetyczny i przesycony neonami świat przyszłości oraz interesujący gameplay poruszania się futurystycznymi, latającymi autami. Mimo schematycznego gameplayu historia trzyma tu niezły poziom - zdecydowanie warto wskoczyć do futurystycznego latadła i przeżyć niezapomnianą przejażdżkę, której Cyberpunk 2077 nie zaoferuje (bo w grze Redów nie pokierujemy latającymi samochodami, smutek).

NEO CAB

Gdybyśmy mieszkali w Night City, z pewnością firma w stylu Ubera nosiłaby nazwę "Neo Cab" . W grze o tej właśnie nazwie wcielamy się w Liny, jedną z ostatnich ludzkich kierowców w zautomatyzowanym świecie futurystycznym, którego częścią są autonomiczne pojazdy. Zadanie wydaje się być proste - jesteśmy zmuszeni zabierać pasażerów do wybranych przez nich destynacji, dbając jednocześnie o to, by byli oni zadowoleni z wykonanej usługi i ocenili ją na możliwe najwyższą notę . Przy okazji jednak badamy spisek z udziałem olbrzymiej korporacji - norma w tego typu grach, prawda?

W przeciwieństwie do Cloudpunka, gra nie pozwala nam przejąć kontroli bezpośrednio nad pojazdem Liny. W zamian tego gracz ma zajmować się wybieraniem konkretnych opcji dialogowych podczas prowadzenia pojazdu i nie tylko, uczestnicząc w przygotowanej przez twórców historii i konfrontując się z własnymi wyborami w trakcie rozgrywki.