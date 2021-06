Najlepsze gry ze świata Warhammer 40,000

. Necromunda nie jest grą w żadnym stopniu wybitną, ale jak to mawiają, “na bezrybiu i rak ryba”. Jest to może troszkę krzywdzące, bo to naprawdę solidna, oldskulowa strzelanka, nawet mimo dość oczywistych wad i niedociągnięć. No i trzeba docenić Necromundę za to, że jest pierwszym udanym FPSem w całym uniwersum.

. Wystarczy wiedzieć, że to strategia czasu rzeczywistego, w której kieruje się relatywnie małą flotą (od kilku do 30 okrętów) i której celem jest po prostu zezłomowanie przeciwnika – najlepiej w trybie multiplayer, choć i solo też można grać.

Właściwie moglibyśmy tu umieścić obie części Battlefleet Gothic: Armada, ale zbiorowa opinia graczy mówi sama za siebie: dwójka jest lepsza. Choć nie doszło w niej do jakichś rewolucyjnych zmian, a raczej do naturalnej ewolucji i usprawnień. Jest to też gra praktycznie jedyna w swoim rodzaju, więc trudno ją do czegokolwiek porównać… chyba, że do kilku

, a nie strategiczna, tak jak wersja “fizyczna”. Po drugie, to po prostu diabelnie dobra gra! W telegraficznym skrócie można ją określić jako XCOM w świecie z Warhammerem 40,000, z garścią własnych pomysłów i rozwiązań. I tak naprawdę to wystarczy, by przekonać niepewnych użytkowników, że warto dać Mechanicusowi szansę.

Jak nietrudno się domyślić, umieściliśmy tu dwie gry z serii Dawn of War. Dlaczego? Druga część Dawn of War ma na tyle dużo różnic względem jedynki, że zasługuje też na swoje własne miejsce w topce. DoW II poszedł raczej w kierunku siostrzanej serii, Company of Heroes (