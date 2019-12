Najlepsze gry imprezowe z PS4, które trzeba ograć podczas świąt i sylwestra

Zbliżają się święta. Poza ogromem dobrego jedzenia i mocy prezentów - chyba, że jeszcze ich nie kupiłeś, ale nasz przewodnik prezentowy dla graczy może uratować ci skórę w ostatnim momencie przed wigilią - czas spędzać będziemy na rozmowach (byleby nie o polityce - chyba, że w grach wideo). Czemu jednak nie przeznaczyć czasu w gronie rodzinnym na wspólną zabawę przed konsolą? To ciekawa alternatywa dla gier planszowych, które cieszą się u niemal wszystkich domowników niegasnącym zainteresowaniem (chociażby w przerwie pomiędzy pierwszym, a drugim daniem obiadowym). Przygotowaliśmy 10 przykładów gier towarzyskich dostępnych na PS4, które zapewnią doskonały nastrój rodzinny - i przy których bawić się będą dobrze zarówno młodzi wiekiem, jak i duchem. Dzięki tym produkcjom święta mogą być niezapomniane!

SingStar Celebration

1-8 graczy

Karaoke to wyśmienita opcja imprezowa - zawsze, nawet w trakcie spotkań świątecznych w gronie najbliższej rodziny. Niezależnie od umiejętności wokalnych poszczególnych uczestników piosenkowego wyzwania - zwłaszcza, gdy trafimy w ich dwa lub trzy ulubione utwory, które śpiewają podczas prysznicowych kąpieli. Jeśli więc przejadły ci się świąteczne utwory, które słychać wszędzie - w radiu, centrum handlowym i na lodowisku - możesz zafundować sobie i bliskim partyjkę w SingStar Celebration.

Jako, że tytuł ten działa w oparciu o aplikację PlayLink - która zamienia smartfon w kontroler - zamiast mikrofonów wystarczy, że sparujesz swój telefon z konsolą. Dzięki czemu zapewnisz dobry nastrój wszystkim domownikom - lub sprawisz, że zaczną im krwawić uszy...

Keep Talking and Nobody Explodes

2-4 graczy

Na naszej liście najlepszych gier na święta, które umożliwiają kanapową kooperację, nie mogło zabraknąć Keep Talking and Nobody Explodes. Produkcja ta jest wyśmienita już w jej podstawowej wersji, ale dopiero wykorzystanie PlayStation VR pozwala doświadczyć wszystkiego, co wcześniej doświadczone zostać nie mogło. I chociaż to gra o mało świątecznym temacie, to jednak gwarantuje emocje, które najlepiej przeżywać w rodzinnym gronie.

O co chodzi? W Keep Talking and Nobody Explodes jeden z graczy ubiera gogle - tym samym zostając uwięziony w pokoju z tykającą bombą, którą należy rozbroić. Nie wie jednak jak ma to uczynić, dlatego musi wsłuchiwać się w polecenia ekspertów - innych graczy, którzy mają dostęp do instrukcji. Gracz z bombą musi ją opisywać, a eksperci - zgodnie z tymi wskazówkami - muszą nakreślić kolejne kroki w postępowaniu z rozbrojeniem bomby. Błędów należy - z oczywistych względów - unikać po jednej i drugiej stronie.

Beat Saber

1 gracz

Co się stanie, jeśli połączymy VR, Gwiezdne Wojny i rytmikę kolejnych utworów? Odpowiedzią jest "wyjątkowo pokręcona, ale zaskakująco prosta gra, w której zadaniem gracza jest ciąć świetlnymi mieczami na lewo i prawo - po to, by ciąć zbliżające się obiekty (np. kostki) zgodnie z pojawiającymi się na nich instrukcjami. Niektóre z frunących na nas elementów zmuszeni będziemy skosić od góry, inne z dołu, a jeszcze inne z jednego z boków - w dodatku odpowiednim mieczem świetlnym (a dzierżymy dwa - niebieski i czerwony).

W założeniach gra jest więc prosta, ale to tylko pozory, na których wyłożyć mogą się najwięksi specjaliści od VRu. Beat Saber to kapitalna gra również przez wzgląd na ścieżkę dźwiękową - w kontekście tej gry można mówić o absolutnym hiciorze na każdej imprezie, na której VR jest obecny. Uwaga - gra mocno uzależnia!

Rock Band 4

1-4 graczy

Jeśli nie przeszkadza ci mocniejsze, rockowe brzmienie zamiast kolęd, to możesz spróbować ograć Rock Band 4 - o ile oczywiście masz tę grę w domu lub zdecydujesz się na jej zakup (z kontrolerami w kształcie gitar, perkusji lub mikrofonu, które też swoje kosztują). To niesamowite, kiedy "cicha noc" kończy się w momencie, gdy całą rodzinką zaczynacie bawić się przed telewizorem w kapelę rockową - wujek Marek gra na perkusji, kuzyn Marcin wycina solówkę na jednej gitarze, a babcia zaczyna śpiewać utwory AC/DC!

The Jackbox Party Pack 5

1-8 graczy

Istnieje już sześć odsłon The Jackbox Party Pack (jedna z nich udostępniona była swego czasu za darmo przez Epic Games Store w ramach cyklicznych "darmówek"), ale to paczka numer pięć jest naszą ulubioną. Po jej włączeniu będziemy mogli pograć w kilka zabawnych gier towarzyskich, które wprawią w dobry nastrój rodzinkę zebraną przed telewizorem.

Każda z gier dostępnych w kolekcji to inna konkurencja i inne zadanie do wykonania - jak chociażby zabawa w rapujące roboty (Mad Verse City) dla 3-8 graczy. Najważniejsze jest jednak to, że do zabawy nie potrzebujemy żadnego dodatkowego kontrolera - wystarczą chociażby smartfony. Niestety jednak aby bawić się w The Jackbox Party Pack niezbędna jest przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wiedza to potęga

2-6 graczy

Kolejnym, bardzo interesującym quizem wzorowanym na teleturniej, w który można zagrać dzięki aplikacji PlayLink, jest Wiedza to potęga. Do zabawy potrzebujesz wyłącznie smartfona lub tabletu. Pytania pojawiające się w quizie cechują się zróżnicowanym stopniem trudności, dzięki czemu każdy członek rodziny będzie się dobrze przy tej produkcji bawił.

To jesteś Ty

2-6 graczy

Co naprawdę wiesz o swoich bliskich? Dowiesz się tego grając z rodziną w "To jesteś Ty", do którego obsługi również wystarczy smartfon. Na ciebie i innych członków familii (lub przyjaciół - bo czemu nie?) czeka ponad 1000 pytań, które wymagają precyzyjnych odpowiedzi. Quiz jest czasem przerywany zabawnymi zadaniami rysunkowymi - czasem wymagane jest też zrobienie sobie selfika. Który z członków rodziny przetrwałby najdłużej na wolności? Na te oraz inne pytania można odpowiedzieć tylko wtedy, kiedy znasz innych współgrających jak własną kieszeń. Dzięki "To jesteś Ty" możesz też sprawdzić ile nie wiesz o swojej rodzinie!

Just Dance 2020

1-6 graczy

Wszystkie potrawy zniknęły z wigilijnego stołu, a brzuch jest pełny aż po same jego brzegi? Może więc pora, by się trochę poruszać? Najlepszą na to opcją jest Just Dance 2020 - gra angażująca ruchowo, w której do najwyższych wyników trzeba sobie drogę nie wywalczyć, a... wytańczyć! Który z członków rodziny ma najdziksze ruchy? Sprawdźcie to wspólnie - byle tylko dotrwać do pasterki! I uważajcie na swoje babcie - jeśli usłyszą utwory Backstreet Boys nastrój świąteczny może szybko ulec zmianie...

Overcooked 2

1-4 graczy

Lepiej niech w tę produkcję nie grają mamy i babcie - oraz wszystkie inne osoby, które odpowiedzialne były za gotowanie tych wszystkich pyszności na stół wigilijny. Do Overcooked 2 zasiąść powinni wyłącznie ci, których gotowanie nie było zmartwieniem ostatnich dni - bo w grze tej chodzi o gotowanie i to w wyjątkowo ekstremalnych warunkach. To jednak wciąż bardzo zabawa - chociaż ponadprzeciętnie chaotyczna i dynamiczna, podpierająca się tu i ówdzie slapstickowym humorem. Kluczem do sukcesu jest komunikacja między kucharzami krzątającymi się po kolejnych planszach niezbyt zgodnych z zasadami BHP - bez niej pyszności stworzone w grze wylądują na śmietnik

Monopoly Plus

1-6 graczy

Monopoly to jeden z bezdyskusyjnych klasyków, jeśli chodzi o sztandarowe sposoby na spędzanie czasu w rodzinnym gronie. Wirtualna wersja planszówki ma jednak całkiem niezłe wzięcie również na PS4 - trudno się zresztą temu dziwić, bo gra wykonana została kapitalnie! Plansza gry przedstawiona została w zaskakująco dobrze wyglądającym 3D, dzięki czemu w Monopoly Plus chce się grać i grać i grać i grać i... o... już święta się skończyły? A Nowy Rok był przedwczoraj...?

