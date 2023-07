Najlepsze kreatory postaci - godziny zabawy jeszcze zanim zacznie się gra

Jak wiadomo, wielu graczy preferuje rozgrywkę własnym awatarem, zamiast narzuconego bohatera. W wielu kreatorach poza wyglądem, można również dokonać zmian w charakterze czy umiejętnościach. Gry komputerowe przeszły długą drogę, zarówno pod względem grafiki, jak i edytorów.

Kiedyś ograniczano się jedynie do zmiany twarzy i stroju bohatera z wybranych elementów, teraz ogrom opcji daje nam możliwość w wielu produkcjach przeobrażenia postaci tak, by wyraźnie przypominała nas, bohatera z innego uniwersum czy gwiazdę filmową. Dzięki wykreowanemu awatarowi, nad którym praca niekiedy zajmuje wiele godzin, czujemy większe przywiązanie do postaci.

Początków całego mechanizmu można doszukać się w rozgrywkach D&D i innych stołowych grach fabularnych, gdzie ograniczeniem była jedynie wyobraźnia (lub wytyczne w grze). Gdy tylko pojawiły się pierwsze gry RPG, było oczywistym, że również podążą one w tym kierunku.

Pool of Radiance

Pool of Radiance - kreator postaci © steam

Jeśli pamiętasz ten tytuł to musisz być zapalonym graczem od bardzo dawna lub ewentualnie miłośnikiem gier retro.

Była to jedna z pierwszych produkcji z kreatorem postaci, bardziej rozbudowanym niż mogłoby się wydawać (jak na tamte czasy). Już na samym początku dobieraliśmy klasę i charakter postaci, by końcowo otrzymać swój awatar, który można poddać modyfikacji.

Oczywiście nie przypomina to edytorów dających opcje szczegółowej zmiany rysów twarzy bohatera, ale można pobawić się w "układanie" wizerunku z dostępnych twarzy i sylwetek, zarówno męskich jak i kobiecych (które można mieszać!). Warto też wspomnieć o kolejnym etapie, który jest dość wyjątkowy - wybieramy tam wizualny wygląd postaci w spoczynku i ataku, w uproszonej grafice podobnej do tej z pierwszej części gry Prince of Persia.

The Sims

The Sims 4 © Electronic Arts

Pierwsza cześć The Sims ograniczała kreowanie naszej postaci do doboru gotowej twarzy sima, zazwyczaj z dwoma wariantami koloru włosów i kilku strojów. Lista cech naszych simów była mocno ograniczona i dopasowana do znaków zodiaku. Mimo to, gra podbiła nasze serca, a każda kolejna część odnosiła ten sam sukces.

Jak jest teraz? The Sims 4 w obecnej formie daje wachlarz opcji dostosowania wyglądu postaci. Możemy edytować nawet detale twarzy, cechy sylwetki, a razem z dodatkami do gry niezliczone fryzury, makijaże i stroje, a także cechy osobowości, czy nawet sposób chodzenia.

Teraz nasz Sim może być artystyczną duszą, sportowcem-romantykiem, czy lubiącym dokuczać innym miłośnikiem książek. Cechy postaci wpływają też na tempo rozwoju danych umiejętności, na zachowania i rozwój danej kariery. Z biegiem czasu The Sims stało się najpopularniejszym i najlepiej oddającym realizm symulatorem życia.

Mass Effect

W czasie, gdy premierę miała pierwsza część gry Mass Effect, kustomizacja postaci wywarła na mnie spore wrażenie. Dzięki suwakom pozwalającym zmieniać wygląd Sheparda - strukturę twarzy, kształt oczu czy ust, można było mieć wrażenie, że nasz bohater jest wyjątkowy.

Jednak porównując go z wersjami innych graczy, okazywało się, że komandor wyglądem przypominał innych, bazowanych na podobnych wstępnych wersjach twarzy. Kolejnym problemem było przełożenie protagonisty z edytora, na wersję w grze. Niekiedy okazywało się, że jego mimika wszystko psuła i mniej przypominał "prototyp" stworzony przez nas. Czy przeszkadzało nam to we wczuciu się w historię tej space opery? Zdecydowanie nie.

Z kolejnymi częściami pojawiła się możliwość importowania postaci, w tym wyglądu, by dalej prowadzić historię najpopularniejszego kosmicznego komandora. Gdy ukazał się Mass Effect Andromeda, wylała się fala krytyki, jednak po aktualizacjach gra zyskała, edytor został poprawiony, tak samo jak animacja mimiki, dlatego jeśli porzuciliście ten tytuł, to warto do niego wrócić. Jest to dobry znak dla kolejnych produkcji tego uniwersum.

Fallout

Fallout - kreator postaci © bethesda/fallout

Jeśli pamiętacie pierwszą część kultowej postapokaliptycznej serii, to doskonale wiecie jak bardzo zmieniła się na przestrzeni lat. Począwszy od prostej grafiki i zupełnie innej formy rozgrywki, po ostatnią z historii w Falloucie 4.

Pierwsze kreatory w trzeciej części gry były mocno uproszczone, podobnie jak w innych znanych z tego okresu produkcjach, co oczywiście jak na tamten moment było bardzo efektowne i zwiastowało rozwój tej części rozgrywki. Fallout to kolejna gra, w której poza wyglądem, decydujemy o usposobieniu i umiejętnościach Wanderera, co w dalszej części rozgrywki można rozwijać wybierać konkretne opcje dialogowe. Do dziś kreator z Fallouta 4 uznawany jest za jeden z lepszych wśród gier.

Cyberpunk

Cyberpunk - kreator postaci © CD-Projekt Red/Cyberpunk

Cyberpunk niewątpliwie zasłynął między innymi ze swojego edytora postaci. System jest bardzo rozbudowany i pozwala zmieniać dosłownie każdy element ciała postaci. Czy można pokusić się o większy realizm od tego? Należy wspomnieć, że w skład elementów edycji wchodzą między innymi głos, tatuaże, piercingi, a nawet zęby.

Nieodłącznym elementem naszego awatara są wszczepy, których wygląd też podlega kustomizacji. Po wybraniu ścieżki - nomad, punk lub korpo, wystarczy przydzielić atrybuty i cieszyć się grą własną, wykreowaną postacią.

Jeśli nowy "Soulsborne" nie jest wam obcy, musicie przyznać, że tworzenie postaci było samą przyjemnością, co więcej, wyróżnia się pozytywnie na tle innych produkcji z ostatniego czasu. Posiada wiele opcji zmiany struktury twarzy, odcieni skóry, fryzur i kolorów włosów. Całość w swojej dbałości o szczegóły daje możliwość wykreowania realistycznego bohatera.

Soul Calibur VI

Mortal Kombat czy inne bijatyki, oferując graczom modyfikacje postaci, ograniczają się zazwyczaj do różnych wariantów strojów. Soul Calibur nie mógł zostać pominięty na naszej liście, bowiem wyróżnia się na tle tego gatunku gier.

Otrzymujemy w nim opcje stworzenia własnego awatara i mimo że bazujemy na elementach czy atakach pozostałych przeciwników, mamy poczucie, że nasza postać jest wyjątkowa. Opcje w kreatorze nie ograniczają się jednak do samego "sklejenia" z gotowych części postaci, a możemy też wybrać głos, wizualną część ataku, zmieniać wygląd i kolory strojów. Takie opcje byłyby przyjemnym urozmaiceniem do przynajmniej jednej z opcji rozgrywki chociażby w Mortal Kombat.

Monster Hunter World

Monster Hunter World - kreator postaci © capcom/monster hunter world

Twórcy MHW zaserwowali nam jeden z przyjemniejszych wizualnie edytorów. Stylem przypominający anime w wersji 3D, z różnorakimi elementami postaci, które poddajemy modyfikacji. Co prawda zmiana rysów twarzy jest trochę ograniczona, ale mimo to możemy zagwarantować, że spędzicie wiele czasu bawiąc się opcjami.

Jeśli jeszcze nie wiecie, w Monster Hunter World waszym towarzyszem jest kot, ale nie taki zwyczajny - chodzący na dwóch nogach, większy od zwyczajnego dachowca, noszący zbroję i broń Koleżkot. Muszę przyznać, że zachwyciła mnie i zajęła wiele czasu edycja towarzysza. Różne kształty pyszczka, uszek, oczu a nawet koloru futerka, zupełnie mnie pochłonęły, a wiem, że dotyczy to też wielu innych graczy.

Poznaj też historię powstania jednej z kultowych gier - Dead Cells:

13 min Historia Dead Cells Bez szefów, z równymi płacami i jednakowym prawem głosu. To zaciekle niezależne studio działa inaczej.