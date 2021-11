Najlepsze kryte skateparki i miejscówki dirtowe działające w zimie

1. Ave Park w Warszawie

Wcale nie musisz organizować skomplikowanej wyprawy na drugi koniec świata. Wystarczy, że wskoczysz z rowerem w auto lub pociąg i z dowolnego miejsca w kraju dojedziesz do Warszawy. Chociaż początkowo były z tym delikatne problemy, AVE park w końcu przekonał się do dirtowych rowerów i obecnie każdy rider, niezależnie od preferowanego rozmiaru koła, może pojawić się na sesji zarezerwowanej dla rowerzystów. Przeszkody są co prawda dość niewielkie i dostosowane raczej do hulajnóg i deskorolek, ale jeśli ktoś ma zajawkę na katowanie technicznych sztuczek, na pewno znajdzie na nim coś dla siebie.

2. The Dome (Szwecja)

To miejscówka, która przyczyniła się do bardzo dynamicznego rozwoju szwedzkiej sceny freestyle'owej. Idealnie zbudowane sekcje drewnianych skoczni, rezi, gąbki - wszystko co jest niezbędna do wypracowania powtarzalności i odblokowania nowych trików. Jedną z największych zalet miejscówki jest sekcja 3 identycznych skoczni, z których pierwsza ma lądowanie w gąbki, druga na miękkie rezi, a trzecia ma zwykły drewniany odjazd. Taka konfiguracja pozwala na bezpieczne testowanie nowych sztuczek i przenoszenie ich na zwykłe hopy, dopiero, gdy rzeczywiście będziemy na to gotowi.

3. Adrenalinove centrum Karvina (Czechy)

Godzinę drogi od Katowic, tuż za czeską granicą powstała nowa miejscówka, którą w ostatnim sezonie, zaczęło odwiedzać coraz więcej riderów z Polski. I prawdę mówiąc trudno się dziwić. Duża, dobrze zagospodarowana przestrzeń zdecydowanie sprzyja rowerzystom. Skatepark nie jest zawalony mnóstwem małych przeszkód, więc zarówno zawodnicy jeżdżący na BMX'ie, jak i dirtowcy znajdą na nim coś dla siebie. Na miejscówce, poza hopami, został też zbudowany basen z gąbkami i quater z rezi, więc zdecydowanie jest na czym progresować.

4. Rad Quartier (Niemcy)

Jeśli nie jara cię luźna jazda po skateparku, ale masz w planie szybkie odblokowanie nowych sztuczek, to ta miejscówka jest właśnie dla Ciebie. Rad Quartier to spot, na którym znajdziesz kilka różnych hop z bardzo bezpiecznym lądowaniem w gąbki lub na pneumatyczną poduszkę. To świetne miejsce dla początkujących, którzy chcą popracować nad powtarzalnością i oswoić się z lotami na rowerze. Gwarantujemy Ci, że kilkaset skoków wykonanych w trakcie całodniowej sesji, przełoży się na zupełnie lepszą kontrolę roweru w locie i pozytywnie odbije się na Twoich umiejętnościach.

5. Skatehalle Innsbruck (Austria)

Kryty bowl i kilka sekcji zróżnicowanych przeszkód - jest w czym wybierać i na czym się bawić. Skatehalle to jeden z najlepszych tego typu kompleksów w Europie, który każdej zimy odwiedzają zarówno profesjonalni zawodnicy, jak i totalni amatorzy. Na tej miejscówce odbywa się też cała masa imprez rowerowych i deskorolkowych. Zimą, skatehalle jest miejscem spotkań wszystkich miłośników skatepark'owego szaleństwa z Austrii i sąsiadujących krajów. Zdecydowanie ważny punkt na rowerowej mapie Europy!

6. La Poma Bike Park (Hiszpania)

To miejsce, które powinien przynamniej raz w życiu odwiedzić każdy "prawdziwy" dirtowiec. Bikepark La Poma jest jednym z najpiękniejszych dirt parków nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Miejscówka jest każdej zimy odwiedzana przez najlepszych riderów, rywalizujących w największych międzynarodowych imprezach. Poza sekcją wielkich hop treningowych, na La Pomie powstało w ostatnim czasie mnóstwo mniejszych przeszkód dla amatorów, a także konkretny pumptrack, na którym mogą się szkolić najmłodsi adepci rowerowej ekstremy. No i co najlepsze - bikepark jest otwarty przez 365 dni w roku! Jak się tam dostać? Samolotem do Barcelony, a później pociągiem praktycznie pod same hopy. Brzmi jak plan? Dla nas zdecydowanie!