Ale mieszają! Najlepsze muzyczne mashupy

Diggin' in the Carts Meet the men and women responsible for creating the most iconic tunes in video game history.

Remix Lab Go behind the scenes of the music-making process with host T-Pain as he joins a new artist each episode.

*Mashup to, za Wikipedią, umiejętne połączenie ze sobą dwóch (lub więcej) piosenek w celu osiągnięcia nowej, spójnej kompozycji. Najciekawsze pośród nich są te na pozór do siebie nie przystające. Bo czy kiedykolwiek słuchając na przykład Beatlesów, pomyślałeś o tym, by muzyka słynnej czwórki z Liverpoolu posłużyła jako podkład pod wersy Jaya-Z?

*Mashup to, za Wikipedią, umiejętne połączenie ze sobą dwóch (lub więcej) piosenek w celu osiągnięcia nowej, spójnej kompozycji. Najciekawsze pośród nich są te na pozór do siebie nie przystające. Bo czy kiedykolwiek słuchając na przykład Beatlesów, pomyślałeś o tym, by muzyka słynnej czwórki z Liverpoolu posłużyła jako podkład pod wersy Jaya-Z?

*Mashup to, za Wikipedią, umiejętne połączenie ze sobą dwóch (lub więcej) piosenek w celu osiągnięcia nowej, spójnej kompozycji. Najciekawsze pośród nich są te na pozór do siebie nie przystające. Bo czy kiedykolwiek słuchając na przykład Beatlesów, pomyślałeś o tym, by muzyka słynnej czwórki z Liverpoolu posłużyła jako podkład pod wersy Jaya-Z?