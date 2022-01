Najlepsze podcasty rowerowe, których musisz posłuchać w roku 2022

Radio w samochodzie drażni Cię bardziej niż rowerzyści, którzy nie przestrzegają świętej zasady "No dig, no ride!"? A może przesłuchałeś już wszystkie audiobooki z Harrym Potterem i szukasz nowych historii, które umilą Ci serwisowanie roweru w garażu? Niezależnie od powodu, cieszymy się że udało Ci się do nas trafić.

1. Beyond the Ordinary

W cyklu "Beyond the Ordinary" nasza ekipa spotyka się ze sportowcami, którzy specjalizują się w przesuwaniu wszelkich możliwych granic. Sprawdzamy czym wyróżniają się najbardziej niezwykli sportowcy, artyści, innowatorzy i łowcy przygód.

Red Bull Basement to inicjatywa skupiająca studentów, innowatorów i pracowników naukowych. Jej głównym celem jest szukanie nowoczesnych i proekologicznych zastosowań dla technologii przyszłości. To miejsce dla osób z otwartą głową, widzących przyszłość w jasnych barwach. W rozmowach, nagrywanych w trakcie realizacji poszczególnych odcinków wymieniamy się pomysłami, spostrzeżeniami i zastanawiamy się jaki wpływ na przyszłość będą miały nasze dzisiejsze działania.

Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jak wyglądały początki rowerowej grawitacji, oraz jak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ewoluowało kolarstwo górskie, to trafiliście w dobre miejsce. Brett Tippie to były snowboardzista i profesjonalny freerider, który na zawodniczej emeryturze wcielił się w rolę rowerowego reportera. Rozmowy z innymi zawodnikami są przezabawne, ale na długiej playliście znajdziecie też odcinki, w których wesoły Kanadyjczyk opowiada o ciemnej stronie środowiska sportów ekstremalnych i niebezpieczeństwach czyhających na młodych, aktywnych ludzi, którzy ciągle szukają adrenaliny. Bardzo pouczające!

5. "The Legend Off.." czyli podcast Aleksandra Osmałka

" jest na polskiej scenie rowerowej, od kiedy istnieje polska scena rowerowa. Najpierw jako rider, później jako filmowiec, a obecnie jako producent i pomysłodawca wielu ciekawych projektów. Przez kilkanaście lat spotkał na swojej zawodowo-rowerowej drodze wiele ciekawych osób, które obecnie zaprasza na krótkie (w porównaniu do innych wyżej wymienionych podcastów), ale za to bardzo treściwe rozmowy. U Olka pojawił się już Szczęki, Sławek Łukasik, a nawet legendarny specjalista od "rowerowej dietetyki" Bartek "Czubaka" Sordyl. Sporo ciekawych informacji, dużo pomocnych tipów - serdecznie polecamy!

