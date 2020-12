Najciekawsze premiery gier w grudniu!

O

Immortals Fenyx Rising

nie jest zbyt głośno w przestrzeni medialnej - a szkoda, bo gra ta wydaje się całkiem smakowitym kąskiem szczególnie dla tych graczy, którym spodobał się

lub... byli na ogrywanie go zwyczajnie zbyt młodzi. IFR, podobnie jak gra o przygodach Alexiosa i Kassandry, przenosi nas do krainy, gdzie historie o męstwie i bohaterstwie przenikają się z działaniami greckich bóstw i bestii rodem ze spisanych przez Jana Parandowskiego historii. Z tą jednak różnicą, że cała przygoda zostaje okraszona zupełnie inną oprawą audiowizualną, a nacisk położony jest nie na skrytobójcze działania, co młóckę poprzeplataną logicznymi zagadkami środowiskowymi. Jednym słowem Immortals Fenyx Rising to

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - tyle, że z całkiem nieźle nakreśloną mitologią grecką w tle

.