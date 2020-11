Najciekawsze premiery gier w listopadzie!

. To zaledwie 21 dni, ale i tak fakt ten zabolał chyba wszystkich, którzy czekają z wywieszonym językiem na to by wkroczyć do wirtualnego Night City...

DIRT 5 - 6 listopada

- kolejna odsłona popularnego cyklu gier samochodowych od Codemasters. Czekają nas niezwykle emocjonujące wyścigi off-roadowe w towarzystwie zmiennych - i nie zawsze wymarzonych - warunków pogodowych a także zwodnicza cykliczność pór dnia. Gotowi na wyścigi w tumulcie kurzu, tonie błocka, śnieżnych zaspach i w akompaniamencie miarowych uderzeń piorunów? Jeśli tak, mam dobrą wiadomość - DiRTomaniaków czeka aż 10 różnych lokacji do objeżdżenia, co przekłada się na około 70 różnych od siebie tras do ścigania się nie tylko w trybie offline, ale i multiplayerze - uwzględniającym zarówno crossplay, jak i crossgen! Soczysta zabawa w kilka osób? Tylko nie zapomnijcie zapiąć pasów!

ASSASSIN'S CREED VALHALLA - 10 listopada