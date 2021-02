Najciekawsze premiery gier w lutym!

TITAN QUEST: LEGENDARY EDITION -

Miłośnicy izometrycznych RPGów nie mogą nie kojarzyć Titan Questa - hack'n'slasha osadzonego w starożytności, który okazał się fenomenem mogącym konkurować z kultowym po dziś "Diablo". I chociaż finalnie produkcja studia Iron Lore Entertainment nie zdołała pokonać legendarnego tytułu Blizzarda, tak pamięć o nim przechowywana jest w sercu każdego szanującego się fana tego gatunku. Cieszy więc, że odświeżona wersja gry - wraz z dodatkami Immortal Throne , Ragnarok oraz Atlantis - pojawi się na na smartfonach z Androidem i iOSem na pokładzie. Jeśli do tej pory nie miałeś okazji pograć w Titan Questa, ale lubisz izometryczne hack'n'slashe i mobilne granie, być może będzie to dla ciebie najważniejsza premiera nie tylko lutego, ale i całego kwartału!

HELLISH QUART -