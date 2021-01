Najciekawsze premiery gier w styczniu!

SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD: THE GAME (Complete Edition) - 14 stycznia

Pamiętacie film "Scott Pilgrim kontra świat" z 2010 roku? A może kojarzycie serię komiksów z tym samym bohaterem? Nie do każdego trafi ten typ humoru, ale historia o dziwnej "prawdziwej miłości" już 10 lat temu zawojowała dyski twarde miłośników dwuwymiarowych bijatyk. Bo Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition to remaster gry wydanej 10 lat temu. Ale całkiem sympatycznej, którą pokochają szczególnie miłośnicy produkcji takich jak Little Fighters. Mamy mnóstwo walki, kooperację, różnych bohaterów posługujących się odmiennymi stylami walki - jednym słowem wszystko, czego od gatunku wymaga fan luźnej młócki.

HITMAN 3 - 20 stycznia

TWIERDZA: WŁADCY WOJNY - 26 stycznia

THE MEDIUM - 28 stycznia

Jak już Bloober Team zabiera się za robienie gier z dreszczykiem to nie ma zmiłuj. Skąd ta pewność? Krakowskie studio stworzyło m.in. świetnego Observera, jeszcze lepszego Layers of Fear i przyzwoitego Blair Witch. Teraz czas na kolejną produkcję, The Medium, która pierwotnie miała mieć premierę 10 grudnia (trzeba jednak powiedzieć sobie szczerze, że twórcy nie wytrzymali presji organizacji premiery w ten sam dzień, co premiera Cyberpunka 2077).

GODS WILL FALL - 29 stycznia

Tytuł najnowszej gry studia Clever Beans (w CV dewelopera znaleźć można stworzonych zaledwie kilka pomniejszych produkcji) zdradza niemal całą istotę gry. Gods Will Fall, czyli "bóstwa upadną", to rasowy tytuł soulslike'owy z kamerą w rzucie izometrycznym (uniesioną wysoko nad bohaterem), w którym protagoniści (bo tych jest kilku) zmuszeni są wyeliminować krwawych bożków terroryzujących zamieszkałą przez nich krainę. Droga do tytułowych przeciwników nie będzie jednak prosta - ponieważ znajdują się na niej tabuny przeciwników, których musimy się pozbyć - w przeciwnym wypadku to oni pozbędą się gracza. Jest krwawo, jest zręcznościowo, jest właśnie tak, jak lubią miłośnicy gier podobnych do Dark Souls. Czy twórcom uda się stworzyć produkcję, przy której łamanie palców będzie sprawiało (nielicznym) frajdę? Przekonamy się o tym pod koniec miesiąca!

EVERSPACE 2 - styczeń 2021