Puchar Świata w Leogangu - 5 najbardziej szalonych zjazdów

Leogang to prawdziwy klasyk. Ciężko sobie wyobrazić sezon, bez zawodów zorganizowanych w austriackim bikeparku. W tym roku, zawody odbywają się w weekend 11-13 czerwca. Będzie to pierwszy przystanek Pucharu Świata w zjeździe i wszystko wskazuje na to, że czekają nas naprawdę niesamowite emocje!