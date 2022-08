W pierwszej próbie Emil znów pokazał swoje popisowe triki, które w większości przypadków są poza zasięgiem pozostałych zawodników. Przykłady? Oppo 360 windshield-wiper. Nawet napisanie nazwy tego triku sprawia niemałą trudność, a co dopiero wylądowanie go 4 tygodnie po złamaniu kości. W każdym razie, już po pierwszym przejeździe pełnym najróżniejszych rotacji i najbardziej złożonych trików Emil otrzymał 94,6 punktu i w drugiej próbie mógł sobie pozwolić na luźny "victory lap". Ach, gdyby Dawid dojechał do końca swój szalony przejazd...

