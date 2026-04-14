Najlepsze rowerowe kanały na YouTube

Od dłuższego czasu YouTube uznawany jest za nową formę telewizji. Krótkie, kilkuminutowe formy, z których słynęła platforma, zmieniły się w pełnowymiarowy storytelling, który większość osób traktuje jak odcinki swoich ulubionych seriali. Najlepsi twórcy stawiają na kreatywność i regularność, dzięki czemu nie tylko budują więź z odbiorcą, ale w pewnym sensie stają się częścią życia swoich fanów.
30-minutowe odcinki pojawiają się nie tylko na lifestyle’owych kanałach. Taka forma materiałów zaczęła się pojawiać również u rowerowych twórców, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej poznać kulisy rowerowego życia, dowiedzieć się, jak wygląda druga strona medalu, i jeszcze lepiej zrozumieć wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się nasi idole.
Wybraliśmy 5 kanałów, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę. Znajdziecie na nich realne materiały dotyczące zawodów na najwyższym poziomie, szalone pomysły na rowerowe ekspedycje albo nieszablonowe projekty, które w rowerowym świecie wygenerowały naprawdę konkretne zamieszanie. To co, lecimy?
01
Dawid Godziek
Typ treści: Raporty z zawodów i rowerowych przygód
Cudze chwalicie, a swoje… też trzeba chwalić. Właśnie dlatego zaczynamy od kanału Dawida Godźka, który wystartował zaledwie miesiąc temu. Rowerowi bracia podzielili swój wspólny kanał i w tym roku planują dostarczyć fanom dwa razy więcej materiałów w dwa razy lepszym stylu. U Dawida contentowa maszyna ruszyła pełną parą. Chłopaki spędzili miesiąc w Nowej Zelandii i z tripa wrócili nie tylko z dwoma medalami Pucharu Świata, ale również z czterema tłustymi, ponad 20-minutowymi odcinkami. Tego nam brakowało. Ładną jazdę można pooglądać zawsze, np. w filmach rowerowych na Red Bull TV, ale to właśnie niuanse i ciekawostki z zawodniczego życia są teraz w cenie. Czekamy na kolejne materiały!
Matt Jones
Typ treści: Rowerowe życie codzienne
Może "typ treści”, który opisaliśmy powyżej, nie brzmi wybitnie zachęcająco, ale jak inaczej nazwać to, co robi Matt Jones? W końcu na jego kanale w przeciągu miesiąca pojawia się budowanie pumptracka dla kilkuletniego syna, latanie największych skoczni rowerowych na świecie i skakanie na rowerze przez środek dwóch jadących ciężarówek. Rowerowa codzienność w lekko ekstremalnym wydaniu. Matt Jones jest uwielbiany przez polskich fanów i już kilka razy pojawiał się na lokalnych festiwalach, ale jego oglądalność (ponad milion subskrybentów) świadczy o tym, że content świetnie niesie się na całym świecie. My lubimy i szczerze polecamy!
02
Brandon Semenuk
Typ treści: Najbardziej stylowy rider wszech czasów w akcji
Ten pan lekko wyłamuje nam się ze schematu długich, regularnych treści, ale jeśli chociaż trochę siedzisz w rowerach, to wiesz, że Brandona Semenuka nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Filmów nie ma dużo, ale za to można (trzeba) co najmniej kilkukrotnie kliknąć przycisk "replay”. To coś więcej niż jazda na rowerze. To prawdziwa sztuka. Triki, kadry, światło, pomysł - to wszystko spina się w spójną, niezwykłą całość, która zasługuje na uwagę każdego fana dwóch kółek. Pełna zajawa.
03
The Athertons
Typ treści: Najbardziej szalone rowerowe rodzeństwo od kuchni
Dan, Gee i Rachel to prawdopodobnie najbardziej szalone rowerowe rodzeństwo wszech czasów. Ta niezwykła trójka wygrała w świecie zjazdowym dosłownie wszystko, co było do wygrania, zorganizowała Red Bull Hardline - własne, najtrudniejsze na świecie zawody. W tak zwanym międzyczasie Brytyjczycy rozwinęli też własną firmę produkującą rowery do zjazdu i enduro. To jeszcze nie wszystko! Athertonowie mają swój team w Pucharze Świata, a Gee, który jest uznawany za najbardziej zwariowanego z całej trójki, lata po świecie w poszukiwaniu najbardziej niezwykłych lokalizacji, w których da się jeździć na rowerze. Miks wszystkiego, co wypisaliśmy powyżej, znajdziecie na ich kanale na YouTube - od nowinek sprzętowych, przez budowanie tras na Red Bull Hardline, aż po epickie rowerowe podróże na kraniec świata!
04
Red Bull Bike
Typ treści: Rowerowa zjawa klasy premium
Na koniec - miejsce, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Pełnometrażowe filmy rowerowe, poradniki, POV z najtrudniejszych tras rowerowych, a nawet transmisje z zawodów. Wszystko w jednym miejscu, wszystko w jakości premium. Szykuj popcorn, otwieraj szaroniebieską puszkę z czerwonym bykiem i wpompuj w siebie tyle rowerowej zajawki, ile możliwe!