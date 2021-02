Najlepsze elektryki: 6 rowerów na które warto zwrócić uwagę

Zjazdówka na sterydach. I to takich konkretnych. Ten rower nawet wygląda szybko, więc aż strach pomyśleć, jak sprawdza się na trasach. 180 mm skoku i bardzo agresywna geometria sprawiają, że jest to idealna broń dla najbardziej wymagających zjazdowców. Zamiast stać pół godziny w kolejce do

, wskakuj na Tubo Kenevo i leć na lokalne single. Wyjeździsz się jak nigdy i zaoszczędzisz sporo czasu. Przestań sobie wmawiać, że ten rower jest za ciężki, jeśli nie jesteś zawodnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem, to prawdopodobnie nawet nie poczujesz różnicy.