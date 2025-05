Najlepsze samochody w GTA V

Zauważyłeś już pewnie, że posiadanie pieniędzy może być bardzo przydatne w Los Santos. Zwłaszcza, że zakwaterowanie i sposób poruszania się zależy od ilości posiadanych funduszy. A biorąc pod uwagę, że mapa ma 75 kilometrów kwadratowych, mieszkanie w Paleto Bay i posiadanie traktora może nie być dobrym pomysłem. Aby uniknąć popełnienia tego błędu (kto nie pomyślał: „O, to fajne, jest na północnym krańcu mapy i jest malownicze”), polecamy zapoznać się z naszym poradnikiem po najlepszych pojazdach w grze.

01 Kuruma - 698.250 dolarów

Kuruma i jej zbroja to duet, który zawsze jest skuteczny. © Rockstar Games

Kuruma to idealny pojazd do rozpoczęcia życia jako obywatel (lub gangster) w GTA Online. Ten opancerzony samochód, który ma tę zaletę, że może pomieścić 4 graczy, w przeciwieństwie do większości innych pojazdów na tej liście, będzie twoim najlepszym atutem, jeśli chodzi o organizowanie napadów. Będziesz mógł strzelać do wrogów, zachowując ciepło (i bezpieczeństwo) w kabinie pasażerskiej i osiągając 176 km/h. To zdecydowanie najlepszy zakup, jeśli twoim celem jest dokonywanie napadów bez narażania się na kulkę.

02 Oppressor Mk II - 2.925.000 - 3.890.250 dolarów

Oppressor jest nieuchwytny © Rockstar Games

Oppressor zasługuje na swoją nazwę. W prawie każdym lobby GTA można znaleźć jednego lub dwóch nerdów, którzy czerpią przyjemność z dręczenia graczy, którzy nie mają wystarczająco dużo szczęścia, aby go posiadać. Ten latający motocykl rozwija prędkość do 208 km/h i może wystrzeliwać bardzo celne pociski naprowadzające. Ponadto może również latać nad wodą. Innymi słowy, jeśli napotkasz wroga z takim motocyklem, jazda samochodem wyścigowym (nawet takim jak Max Verstappen) na niewiele się zda.

03 Grotti Vigilante - 3.750.000 dolarów

Batman w GTA Online © Rockstar Games

Kontynuując temat pojazdów pół-wojskowych, Grotti Vigilante z pewnością spodoba się fanom Batmana, którzy dorastali w latach 90-tych. Rockstar udało się uniknąć pozwu sądowego, a twórcom udało się dość wiernie odwzorować Batmobil z filmów Tima Burtona. W GTA ten mały klejnot może osiągnąć prędkość 160 km/h, ale to nie wszystko: jest (rzecz jasna) opancerzony, może wystrzeliwać pociski, a także może być napędzany w powietrzu przez monstrualny silnik odrzutowy. Możesz więc być spokojny w każdej sytuacji. Nawet przeciwko Oppressorowi.

04 Imponte Deluxo - 5.750.000 dolarów

Dużo gigawatów w tym GTA © Rockstar Games

Po nawiązaniu, które zachwyciło fanów Batmana, fani Powrotu do przyszłości również mogą cieszyć się czymś dla siebie i jazdą Imponte Deluxo, pojazdem ewidentnie inspirowanym DeLoreanem. Chociaż drogi, Deluxo oferuje nieograniczone możliwości, latając i podróżując z prędkością dochodzącą do 204 km/h i wystrzeliwując pociski tak skuteczne, jak te wystrzeliwane przez Oppressora.

05 Pegassi Toreador - 4.250.000 dolarów

Klasyczne pomarańczowo-czarne połączenie © Rockstar Games

W przeciwieństwie do Deluxo, Pegassi Toreador nie może wzbić się w powietrze, ale może wytrzymać atak pociskami, samemu wystrzelić pociski, a przede wszystkim wykorzystać swój pęd, aby wznieść się ponad wyżyny Los Santos. A, no i jest to również pojazd podwodny. Jeśli więc jesteś ścigany, możesz przełączyć się na tryb amfibii i uciec, zjeżdżając z molo Del Perro (odpowiednik molo Santa Monica).

06 HVY Insurgent Pick-Up Custom - 1.998.005 dolarów

Insurgent, pewna idea Ameryki © Rockstar Games

Dla fanów drogowych strzelanin i wizualnego realizmu, Insurgent Pick-Up jest najlepszym wyborem. Dzięki wieżyczce i konstrukcji przypominającej raczej Hummera armii amerykańskiej niż Deloreana, łatwo zrozumieć, dlaczego jest w stanie siać spustoszenie. Jeśli grasz z przyjaciółmi, mogą oni również bawić się ciężkim karabinem maszynowym na dachu. Uważaj tylko na hałas, jeśli twój znajomy nie może przejechać dwóch minut bez pociągnięcia za spust.

07 BF Ramp Buggy - 3.192.000 dolarów

BF Ramp Buggy w akcji © Rockstar Games

W porównaniu z innymi pojazdami, Ramp Buggy wygląda jak coś wyjętego ze spaczonego mózgu programisty. A jednak powoli, ale nieubłaganie, wspiął się na szczyt listy ulubionych pojazdów graczy. Zasada jest niezwykle prosta: samochód, ciężarówka, motocykl... wszystko, co przejedzie obok Ramp Buggy, skończy poza drogą. Można go również wykorzystać do tworzenia nowych hopek lub zabawnych momentów. Podsumowując, jest to dawka świetnej zabawy w Los Santos.

08 Grotti X80 Proto - 2.700.000 dolarów

Grotti X80 Proto, rzadki klejnot © Rockstar Games

GTA to nie tylko bronie i strzelaniny. Są tacy, którzy wolą samą jazdę, scenerię, czystą prędkość i piękne samochody. Dla fanów samochodów koncepcyjnych, Grotti X80 Proto może być spełnieniem marzeń. Oczywiście, cena 2 700 000 dolarów może wydawać się nieco wygórowana, jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości oferowane przez inne pojazdy z tej listy. Ale jeśli chcesz szybko poruszać się po mapie (bez odrywania się od ziemi) i w nienagannym stylu, Grotti jest opcją wartą rozważenia.

09 Ocelot Pariah – 1.420.000 dolarów

Ocelot Pariah w kolorze czerwonym © Rockstar Games

Ocelot Pariah został uwzględniony w tej klasyfikacji na tej samej zasadzie, co prototyp Grotti X80: jest to piękny samochód sportowy, który mógłby znaleźć miejsce w Gran Turismo. Jak zauważyli fani Jamesa Bonda, samochód jest uderzająco podobny do Astona Martina (i Ferrari Portofino). Jeśli chcesz jeździć stosunkowo prostym samochodem sportowym, Ocelot Pariah jest dla Ciebie.

10 Nagasaki Shotaro - 2.225.000 dolarów

Nagasaki Shotaro © Rockstar Games

Z wyjątkiem Oppressora, żaden z motocykli nie znalazł miejsca w naszym zestawieniu. Nadszedł więc czas, aby naprawić ten błąd za pomocą Nagasaki Shotaro. Z pewnością jego futurystyczny design (nawiązanie do filmu Tron) nie każdemu przypadnie do gustu. Faktem jest jednak, że ta bestia jest w stanie osiągnąć zawrotną prędkość (159 km/h), oferując przy tym więcej niż przyzwoite prowadzenie.

Oczywiście, po ponad dziesięciu latach istnienia, GTA oferuje całkiem sporo możliwych do prowadzenia pojazdów (dokładnie 738). Trudno jest więc ustalić wyraźną pierwszą dziesiątkę, zwłaszcza że celowo pominęliśmy samoloty, łodzie podwodne i plecaki odrzutowe. Ale jeśli chcesz wziąć udział w akcji przed premierą GTA VI lub dołączyć do Kameto, wiesz co robić.

