Soundtracki, które muszą trafić na playlistę każdego fana gier

. Każda jest bowiem inna - graficznie czy gatunkowo. Jednego dnia będziemy mieć ochotę na rozgrywkę w postapokaliptycznym świecie, a chwilę później przerzucimy się na realistyczny symulator wyścigów. Muzyka jest jednak nieodłącznym elementem świata, który musi być idealnie dopasowany, by nie zepsuć rozgrywki tylko wciągnąć nas w nią jeszcze bardziej. Nawet, jeżeli mamy wrażenie, że "leci tylko w tle".

Cofamy się do czasów popularności fingerboardów, na których robiło się czasem lepsze tricki niż na desce na podwórku, do tego Tony Hawk's Pro Skater odpalony po lekcjach i ten charakterystyczny soundtrack.

Pop-punk, pop-rock i ska, piosenki, których słuchało się z discmana i do których nadal chce się z sentymentem wracać. Bo który z "deskorolkowych" graczy nie pamięta klasyków Goldfinger, Billy Talent czy Zebrahead?

Zdecydowanie nieodłącznym elementem Fallout 4 jest muzyka z winyla puszczona w Radiu Diamond City z naszego Pip-Boya. Są to oryginalne utwory z pierwszej połowy XX wieku, gdy na scenie występował Elvis Presley czy Frank Sinatra, a na świecie było głośno o broni atomowej. Można też usłyszeć nawiązania do niej w tekście kilku piosenek z Radia w grze, na przykład w wymownym tytule Atom Bomb Baby czy Orange Coloured Sky.

Nie można było dobrać lepszego soundtracku do postapokaliptycznego świata.

Muzyka w Catherine przypomina główne bohaterki. Chwilami jest delikatna, a momentami staje się dość mroczną muzyką symfoniczną, która pogania nas podczas wspinania się po sześcianach w grze logicznej, gdy musimy uciekać przed wrogiem, który chce nas pożreć we śnie. Przy tworzeniu soundtracku pracowali ci sami twórcy, co przy Personie 5, dlatego możecie spodziewać się też gatunku soul czy smootch jazzu, obok klasycznych utworów m.in. Chopina i Beethovena.

Hotline Miami to niszowa gra indie ze specyficznym soundtrackiem. Muzyka stylistyczne trzyma się psychodelicznych lat 80' z wszechobecnymi syntezatorami, klimatami disco i szczyptą industrialu. Jednak im dalej wciągniemy się w rozgrywkę, tym bardziej utwory wpadają w ucho, dając idealną oprawę do surrealistycznej fabuły, gdzie w pikselowym świecie wykonujemy zadania w maskach zwierząt.

