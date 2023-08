Najlepsi wspierający w League of Legends. Twój ADC Cię pokocha!

Pozycja wspierającego nie należy do najbardziej pożądanych przez graczy League of Legends. Z reguły w solo kolejce wybierając tę rolę jako preferowaną, znajdziemy grę w kilka sekund.

Pozycja wspierającego nie należy do najbardziej pożądanych przez graczy League of Legends. Z reguły w solo kolejce wybierając tę rolę jako preferowaną, znajdziemy grę w kilka sekund.

Pozycja wspierającego nie należy do najbardziej pożądanych przez graczy League of Legends. Z reguły w solo kolejce wybierając tę rolę jako preferowaną, znajdziemy grę w kilka sekund.

League of Legends: Oto 5 najlepszych wyborów na mida!

Chcesz podbić dolną aleję w League of Legends? Sprawdź …

League of Legends: oto najlepsze wybory na górną alejkę

Nie ma w grze drugiej takiej postaci, która posiadałaby równie potężną zdolność utrzymywania przy życiu sojuszników. Ogromne zasoby leczenia, jakimi dysponuje Soraka są często punktem zwrotnym wielu teamfightów, a rywale muszą skupiać się na tym, by mieć w ekwipunku dostatecznie dużo antiheala.

Nie ma w grze drugiej takiej postaci, która posiadałaby równie potężną zdolność utrzymywania przy życiu sojuszników. Ogromne zasoby leczenia, jakimi dysponuje Soraka są często punktem zwrotnym wielu teamfightów, a rywale muszą skupiać się na tym, by mieć w ekwipunku dostatecznie dużo antiheala.

Nie ma w grze drugiej takiej postaci, która posiadałaby równie potężną zdolność utrzymywania przy życiu sojuszników. Ogromne zasoby leczenia, jakimi dysponuje Soraka są często punktem zwrotnym wielu teamfightów, a rywale muszą skupiać się na tym, by mieć w ekwipunku dostatecznie dużo antiheala.

Wadą "Gwiezdnego Dziecka" jest za to mobilność. W związku z czym tym mocniej powinniśmy skupiać się na odpowiednim rozstawianiu totemów wizji. Kiedy bowiem z zaskoczenia wpadniemy na rywala, jesteśmy niemal skazani na pożarcie.

Wadą "Gwiezdnego Dziecka" jest za to mobilność. W związku z czym tym mocniej powinniśmy skupiać się na odpowiednim rozstawianiu totemów wizji. Kiedy bowiem z zaskoczenia wpadniemy na rywala, jesteśmy niemal skazani na pożarcie.

Wadą "Gwiezdnego Dziecka" jest za to mobilność. W związku z czym tym mocniej powinniśmy skupiać się na odpowiednim rozstawianiu totemów wizji. Kiedy bowiem z zaskoczenia wpadniemy na rywala, jesteśmy niemal skazani na pożarcie.

Rell to obecnie bez wątpienia jeden z najpotężniejszych supportów w grze. Duża wytrzymałość, w połączeniu z bardzo dobrymi umiejętnościami do inicjacji walk sprawiają, że drużyna za jej plecami może czuć się naprawdę bezpiecznie.

Rell to obecnie bez wątpienia jeden z najpotężniejszych supportów w grze. Duża wytrzymałość, w połączeniu z bardzo dobrymi umiejętnościami do inicjacji walk sprawiają, że drużyna za jej plecami może czuć się naprawdę bezpiecznie.

Rell to obecnie bez wątpienia jeden z najpotężniejszych supportów w grze. Duża wytrzymałość, w połączeniu z bardzo dobrymi umiejętnościami do inicjacji walk sprawiają, że drużyna za jej plecami może czuć się naprawdę bezpiecznie.

Największą siłą Rell jest walka 2vs2, w związku z czym dobry gracz powinien maksymalnie starać się to wykorzystać jeszcze w fazie gry na linii. Gdy natomiast osiągniemy już przewagę, warto spróbować wspomóc również inne alejki.

Największą siłą Rell jest walka 2vs2, w związku z czym dobry gracz powinien maksymalnie starać się to wykorzystać jeszcze w fazie gry na linii. Gdy natomiast osiągniemy już przewagę, warto spróbować wspomóc również inne alejki.

Największą siłą Rell jest walka 2vs2, w związku z czym dobry gracz powinien maksymalnie starać się to wykorzystać jeszcze w fazie gry na linii. Gdy natomiast osiągniemy już przewagę, warto spróbować wspomóc również inne alejki.

Rakan to dość unikatowy support, bowiem oferuje znakomite możliwości engage'u, jednak w przeciwieństwie do najpopularniejszych postaci tego typu, nie dysponuje ogromnymi pokładami zdrowia i wytrzymałości.

Rakan to dość unikatowy support, bowiem oferuje znakomite możliwości engage'u, jednak w przeciwieństwie do najpopularniejszych postaci tego typu, nie dysponuje ogromnymi pokładami zdrowia i wytrzymałości.

Rakan to dość unikatowy support, bowiem oferuje znakomite możliwości engage'u, jednak w przeciwieństwie do najpopularniejszych postaci tego typu, nie dysponuje ogromnymi pokładami zdrowia i wytrzymałości.

Zamiast tego może się on pochwalić znakomitą mobilnością, która znacząco utrudnia rywalom nawiązanie jakiejkolwiek walki z nim. Jeżeli szukasz postaci, która pozwoli ci od samego początku nękać rywali i wykazywać się aktywnością na linii - Rakan jest właśnie dla Ciebie!

Zamiast tego może się on pochwalić znakomitą mobilnością, która znacząco utrudnia rywalom nawiązanie jakiejkolwiek walki z nim. Jeżeli szukasz postaci, która pozwoli ci od samego początku nękać rywali i wykazywać się aktywnością na linii - Rakan jest właśnie dla Ciebie!

Zamiast tego może się on pochwalić znakomitą mobilnością, która znacząco utrudnia rywalom nawiązanie jakiejkolwiek walki z nim. Jeżeli szukasz postaci, która pozwoli ci od samego początku nękać rywali i wykazywać się aktywnością na linii - Rakan jest właśnie dla Ciebie!

Thresh nie należy jednak do najłatwiejszych bohaterów, a wymasterowanie wszystkich jego umiejętności, zwłaszcza jeżeli chodzi o celność hooków, może chwilę zająć. Jeżeli jednak starczy nam cierpliwości, to bez wątpienia staniemy się postrachem dolnej alejki.

Thresh nie należy jednak do najłatwiejszych bohaterów, a wymasterowanie wszystkich jego umiejętności, zwłaszcza jeżeli chodzi o celność hooków, może chwilę zająć. Jeżeli jednak starczy nam cierpliwości, to bez wątpienia staniemy się postrachem dolnej alejki.

Thresh nie należy jednak do najłatwiejszych bohaterów, a wymasterowanie wszystkich jego umiejętności, zwłaszcza jeżeli chodzi o celność hooków, może chwilę zająć. Jeżeli jednak starczy nam cierpliwości, to bez wątpienia staniemy się postrachem dolnej alejki.

Nautilus has been a great counter to many bot champions

Nautilus tak naprawdę jest prostym w obsłudze, jednowymiarowym czołgiem do kontroli tłumu. Jednak czy to źle? Nic z tych rzeczy!

Nautilus tak naprawdę jest prostym w obsłudze, jednowymiarowym czołgiem do kontroli tłumu. Jednak czy to źle? Nic z tych rzeczy!

Nautilus tak naprawdę jest prostym w obsłudze, jednowymiarowym czołgiem do kontroli tłumu. Jednak czy to źle? Nic z tych rzeczy!