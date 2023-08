Najlepsze symulatory życia w grach

Zdawać by się mogło, że gwarancją sukcesu gry są efekty specjalne, otwarty świat, fantastyczne stwory i tak dalej. Ale gracze czasem chcą spróbować innej rzeczywistości w symulatorach życia. Stworzyć historię Sima, urządzić dom po przeprowadzce, czy zarządzać postapokaliptyczną kryptą… Do wyboru, do koloru.

Przygotowaliśmy dla was listę sześciu symulatorów życia, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Unpacking

Unpacking © Humble Games

Gra 2D, w której rozpakowujesz po przeprowadzce kartony z przedmiotami, które układasz w pomieszczeniu? W teorii nie brzmi to interesująco. W końcu nie ma tam ani superbohaterów, ani otwartego świata, ani nawet zapierających dech w piersiach akcji.

Muszę was jednak zaskoczyć – Unpacking okazał się niesamowicie wciągającą i pozwalającą na relaks rozgrywką. Oczywiście nie można kłaść wszystkiego byle gdzie, w końcu rzeczy mają swoje miejsce, a w tej grze jest ich bardzo dużo. Zaczynamy od pokoju dziecięcego, by następnie zająć się wystrojem całego domu. Jeśli chcecie odpocząć, to zdecydowanie polecam wam Unpacking.

The Sims 4

The Sims 4 © Electronic Arts

The Sims 4 to chyba najpopularniejszy symulator życia. Tworzysz tam Sima, jego rodzinę, budujesz im dom, a w dodatkach możesz mieć nawet zwierzaka, czy podjąć pracę i rozwijać pasje… Oczywiście grając bez kodów nie jest tak łatwo, musimy zająć się rachunkami, płacić za jedzenie, posłać dzieci do szkoły. Czy może być gra bardziej zbliżona do prawdziwego życia?

W kreatorze spędzicie godziny, mogę wam to zagwarantować. Dobór cech i charakteru sima, a co najważniejsze kustomizowanie wyglądu, gdzie zmienicie szczegółowo każdy detal twarzy i sylwetkę, pochłoną długie godziny. Następny jest wystrój domu, który wybudujesz lub kupisz. Czas też nie ma litości dla postaci, które starzeją się i zastępują ich nowe pokolenia. Wszystko dzieje się oczywiście szybciej niż w prawdziwym życiu. The Sims już od lat podbija nasze serca i każda część sprzedawała się w zawrotnej liczbie egzemplarzy. Wielu fanów cicho liczy na wersję z opcją gry online. Byłaby to zupełnie nowa era serii.

Farming Simulator

Farming Simulator 19 © Farming Simulator 19

Czy trzeba przedstawiać tę serię? Farming Simulator już od kilku lat cieszy się zaskakującą popularnością. Liczne maszyny potrzebne do sadzenia roślin, zmieniające się pory roku, które czasem utrudniają uprawy i zdobywanie funduszy na dalszy rozwój farmy. W grze znajdziecie też trzy stopnie poziomu trudności rozgrywki, więc możecie porwać się na ekstremalne warunki rozwoju, lub cieszyć się względnym spokojem na najłatwiejszej opcji. Do tego satysfakcjonujące prowadzenie hodowli zwierząt, a całość jest bardzo realistyczna, łącznie z pojawiającymi się prawdziwymi markami sprzętów.

Youtubers Life 2

Nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach streamerzy i influencerzy niekiedy są tak popularni, jak gwiazdy filmowe. Dlaczego więc nie spróbować swoich sił i zostać gwiazdą YouTube? Przynajmniej w grze komputerowej.

Zdobywaj polubienia i subskrybentów w roli młodego gracza, którego życie zmienia się gdy przenosi się do miasta New Tube. Poza podstawową ideą gry, dostajemy dodatkowe opcje, takie jak ulepszenie domu czy konsoli. Jest to kolejny typowy symulator, bardzo intuicyjny i trzeba przyznać, że zaskakująco przyjemny, gdy eksplorujemy lokacje w mieście, takie jak na przykład sklep z grami.

Fallout Shelter

Fallout Shelter © Bethesda

Już Fallout 4 dawał możliwość urządzenia wnętrza krypty. Co powiecie jednak na rolę zarządcy, na którego barkach spoczywa cała decyzyjność, logistyka i szczęście mieszkańców?

Fallout Shelter wciąga, możemy rozbudować konkretne elementy krypty, przydzielamy role mieszkańcom, chronimy ich przed najeźdźcami i dajemy schronienie zbłąkanym wędrowcom, jeśli wystarczy nam miejsca. Każda kolejna osoba potrzebuje łóżka, wody ze stacji uzdatniania, jedzenia i oczywiście elektrownię. Gra ma prostą grafikę, bazującą na ikonicznym Vault Boy’u, posiada wersję mobilną i konsolową.

Cities Skyline

Cities: Skylines © Colossal Order

Budowaliśmy farmę, kryptę, tworzyliśmy Sima... A co powiecie na zarządzanie całym miastem, które zachwyca realizmem?

W Cities Skylines jako burmistrz jesteśmy odpowiedzialni za całą infrastrukturę i działania w mieście. Mimo że gra była wyraźnie inspirowana Sim City, dla większości graczy jest dużo lepsza od pierwowzoru. Realizm w tej produkcji jest zaskakująco dobry, w końcu w ilu grach dajemy nakaz czujników dymu, by uniknąć pożarów w domu? Do naszego zakresu obowiązków należeć będzie rozplanowanie budynków i dróg miasta, które na początku jest malutką miejscowością.

Zobacz też jak przebiegała rekordowa kampania crowdfundingowa w historii gier

13 min Rekordowa kampania crowdfundingowa w historii gier Czy twórca Star Citizen i jego zespół są w stanie sprostać oczekiwaniom społeczności największej kampanii crowdfundingowej w historii gier?