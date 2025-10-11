Najlepsze formacje i taktyki, które pozwolą wam zdominować EA SPORTS FC 26

Jeśli grasz w EA FC, to na pewno często spotykasz się z pojęciem „meta”. Ustalenie najlepszych formacji i taktyk do wykorzystania w Ultimate Team czy trybie kariery zależy od osobistych preferencji, ale istnieją pewne strategie, które cieszą się szczególną popularnością wśród społeczności graczy.

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć drużynę, która odnajdzie się w szybkiej rozgrywce Ultimate Team, czy też próbujesz przebrnąć przez wolniejszą, bardziej autentyczną, rozgrywkę w trybie kariery, mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

Z pomocą profesjonalnego gracza FC, RedLaca, przygotowaliśmy przewodnik po najlepszych formacjach i taktykach tak, aby naprawdę dominować za każdym razem, gdy wkraczasz na boisko w tegorocznej grze.

01 Najlepsze formacje w EA Sports FC 26

Najlepszym ustawieniem w EA Sports FC 26 jest formacja 4-2-3-1. Tak przynajmniej twierdzi RedLac. Oczywiście są to subiektywne opinie, ale istnieje wiele konkretnych powodów, dla których ta formacja jest najlepszą drogą do dominacji w Ultimate Team.

Czterech graczy w obronie to solidna podstawa, na której można budować grę. Jest to bardzo ważne, a taktyka stosowana przez tych obrońców jest równie istotna. Ważnym jest bowiem, aby nie pozostawić przeciwnikowi zbyt wiele wolnej przestrzeni do wykorzystania.

RB Lipsk w ustawieniu 4-2-3-1 Wide © EA Sports

Dwóch defensywnych pomocników w podwójnym pivocie również odgrywa kluczową rolę, ponieważ zapewniają oni osłonę defensywną i tłumią wszelkie kontrataki w zarodku. Podobnie jak obrona, mają oni do odegrania kluczową rolę, choć może ona nie być zbyt efektowna.

Kwartet ofensywny w Twojej drużynie będzie odpowiedzialny za większość akcji ofensywnych. Jak zawsze, potrzebna będzie szybkość, najlepiej u wszystkich czterech graczy, ale przynajmniej dwaj skrzydłowi i środkowy napastnik muszą być dynamiczni.

02 Najlepsze taktyki w EA Sports FC 26

Teraz przejdziemy do sedna sprawy, czyli do szczegółów. Oto jak należy skonfigurować formację 4-2-3-1 Wide w Ultimate Team. Na ekranie taktyki należy ustawić następujące opcje (wyjaśnimy dlaczego później):

Styl konstruowania akcji- zrównoważony

Obrona – niestandardowe 60

Dostosuj swoje podejście do defensywy © EA Sports

Styl zrównoważonej gry pozwoli Ci grać tak, jak widzisz. Twoi gracze nie będą szarżować do przodu jak podczas kontrataku, co mogłoby ograniczać możliwości podań.

Niestandardowe ustawienie 60 dla obrony to z kolei najwyższy poziom, jaki może osiągnąć Twoja linia obrony bez podejmowania niepotrzebnego ryzyka. Oznacza to, że ograniczysz przestrzeń, jaką ma przeciwnik w środkowej strefie boiska, jednocześnie uważając na szybkich zawodników, którzy wychodzą poza linię, zamiast próbować pułapki ofsajdowej i ryzykować łatwym dostępem do bramki.

03 Najlepsze role graczy w EA Sports FC 26

Teraz, gdy masz już taktykę i formację ustawione tak, jak potrzebujesz, przejdźmy do konkretnych ról graczy. Role te są wciąż stosunkowo nową funkcją w grze, więc postaraj się je jak najlepiej zrozumieć. Oto preferowane role graczy dla RedLaca:

GK - Bramkarz - Obrona

RB - Boczny obrońca- Obrona

RCB - Obrońca - Obrona

LCB - Obrońca - Obrona

LB - Boczny obrońca - Obrona

RDM - Głęboko cofnięty rozgrywający - Budowanie akcji

LDM - Głęboko cofnięty rozgrywający - Budowanie akcji

RM - Schodzący napastnik - Zrównoważony

CAM - Cofnięty napastnik - Ofensywa

LM - Schodzący napastnik - Zrównoważony

ST - Wysunięty napastnik - Ofensywa

Taka taktyka może wydawać się niekorzystna, ponieważ obrońcy pozostają z tyłu, ale jest to konieczne. Jeśli profesjonalni gracze, tacy jak RedLac, obawiają się, że przeciwnicy wykorzystają wolną przestrzeń, gdy będą próbowali grać bardziej ofensywnie, to tym bardziej my powinniśmy wziąć to pod uwagę.

Przypisywanie ról zawodników © EA Sports

W przypadku defensywnych pomocników najpopularniejsza jest rola głęboko ustawionego rozgrywającego. Zdyscyplinowani pozycyjnie, aby powstrzymywać rywali, będą oni lekko przesuwać się do przodu, aby wspomagać ataki własnego zespołu, ale nigdy nie oddalą się zbytnio, aby nie stracić pozycji.

W przypadku CAM dobrym wyborem jest rozgrywający, ale gra on znacznie głębiej niż cofnięty napastnik. Jeśli chcesz, aby CAM grał tuż obok napastnika, ta rola jest dla Ciebie idealna. Dzięki skrzydłowym ustawionym jako schodzący napastnicy, w kluczowych obszarach boiska będzie mogło znaleźć się aż czterech Twoich graczy ofensywnych. Pozwoli to na efektywną współpracę i rozbicie obrony przeciwnika.

04 Najlepsze taktyki w trybie kariery

W trybie offline nauczyliśmy się, że należy starać się maksymalnie powiększyć pole gry. Możemy grać nieco bardziej ofensywnie, ustawiając naszych skrzydłowych w roli skrzydłowych. Mogą oni być wspierani przez bocznych obrońców lub, jeśli jesteś pewien utrzymania posiadania piłki, przez atakujących bocznych obrońców.

Pomijając sposób wykorzystania skrzydeł, role graczy w środkowej strefie boiska pozostają w dużej mierze takie same w trybie online i offline. W przypadku środkowych obrońców warto korzystać z roli obrońcy.

Radzimy też zostać przy formacji 4-2-3-1 lub jej odmianach z czterema obrońcami i trzema środkowymi pomocnikami. Dzięki temu drużyna ma najlepszą równowagę między odzyskiwaniem piłki, a następnie szybką kontrą lub spowolnieniem gry i dominacją w posiadaniu piłki.