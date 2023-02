„Oglądam to dla Rasa”. Najlepsze teksty prowadzącego Red Bull Rap & Mat

„Najlepszy teleturniej, jaki kiedykolwiek powstał i to oczywiście zasługa genialnego i błyskotliwego prowadzącego” – to tylko jeden z komentarzy pod odcinkami

Ten i inne wpisy – „Oglądam to dla Rasa”, „Ras jest kozakiem jako taki prowadzący”, „Łysy kasztan w formie”... – są w pełni uzasadnione. Choć w każdym odcinku gościmy gwiazdy polskiego rapu i to one odgrywają w Red Bull Rap & Mat główne role, Ras w swojej roli przebił wszystkich wcześniej jemu podobnych i jak zauważył inny internauta – za każdym razem ten program powinien wygrać właśnie on, „bo prowadzącym jest zajebistym”. Oddajemy więc mu teraz, w dowód uznania, ten materiał, wybierając najlepsze teksty z dotychczasowych odcinków.